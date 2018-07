Frauen Faustball Weltmeisterschaft: Linz ist bereit für die größte WM der Geschichte

Von 24. bis 28. Juli wird Linz zum Mittelpunkt der Faustballwelt, wenn Mannschaften aus 11 Nationen um den begehrten Weltmeistertitel spielen.

Linz (OTS) - Für das sportliche Großevent wurde im Schulzentrum Linz-Auhof eigens ein mobiles Stadion mit Platz für 2.300 Fans errichtet. Angepeitscht vom Heimpublikum sind die österreichischen Frauen mittendrin im Kampf um die Medaillen. Das Teilnehmerfeld mit 11 Teams ist das größte in der bisherigen Frauen WM Geschichte.

Rot-Weiß-Rote Hoffnung auf den ersten Titel

Silber gewann die österreichische Frauenauswahl bei Weltmeisterschaften bereits zwei Mal (1994 und 2014). Nun soll vor heimischer Kulisse der große Überraschungs-Coup gelingen und der Gold-Traum in Erfüllung gehen. „Eine Heim-WM ist natürlich immer etwas Besonderes. Wir wollen mit einer Medaille den Platz im Kreis der Top-Nationen behaupten. Wenn wir unser Spiel durchziehen ist einiges möglich, auch der WM-Titel“, so Teamchef Christian Zöttl, der seiner ersten WM auf der Betreuerbank entgegensieht. In der Vorrunde trifft Österreich auf Brasilien, Schweiz, Belgien und Neuseeland. Top-Favorit auf Gold ist der amtierende Weltmeister aus Deutschland.

Linz setzt neue Maßstäbe

Österreich hat als Veranstalter von internationalen Faustballevents schon mit der Herren WM 2011 in Pasching und der Herren EM 2016 in Grieskirchen bewiesen, dass neben sportlichen Höchstleistungen ein perfektes Ambiente für die Fans höchste Priorität hat. Auf dem Schulsportplatz in Linz-Auhof wurde mit der ÖBV-Arena ein mobiles Faustball Stadion aufgebaut, das alles zu bieten hat, was das Sportlerherz höher schlagen lässt. Mit LED-Banden, Videowalls, eigener TV-Produktion und überdachter Sitzplatztribüne muss sich Faustball als reiner Amateursport ganz und gar nicht verstecken. „Am Ende des Tages sollen die Besucher mit einem Lächeln das Stadion verlassen und weitererzählen wie toll Faustball sein kann.“, so Karl Weiß, Präsident der International Fistball Association.

ORF Sport + überträgt die Finalspiele am 27. und 28. Juli live aus Linz. Weitere Infos und Tickets: www.fistballwwc.com/de

Rückfragen & Kontakt:

International Fistball Association | Valentin Weber (Vorsitzender der Communications Commission) | E-Mail: v.weber @ ifa-fistball.com