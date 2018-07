Walstead informiert über eine definitive Vereinbarung mit LSC Communications zur Übernahme des europäischen Druckgeschäftes von LSC

Neudörfl/London (OTS) - Walstead, einer der führenden europäischen Akzidenzdruckkonzerne, gibt heute die Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung zur Übernahme des europäischen Druckgeschäfts von LSC Communications, Inc. mit Sitz in Polen („LSC Poland“) bekannt. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, Anpassungen und der behördlichen Zustimmung.

LSC Poland wurde 1994 gegründet und ist das siebtgrößte Rollenoffset-Druckunternehmen in Europa. Der Umsatz im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 betrug 200,0 Mio. €.

LSC Poland ist auf die Produktion von Werbeflyern, Magazinen, Katalogen und POS-Lösungen für mehr als 430 Kunden in 34 Ländern spezialisiert. Die Firma bietet auch Pre-Media-Dienstleistungen mit einer Niederlassung in Warschau an.

Das Unternehmen beschäftigt an sechs Standorten in Polen mehr als 2.000 Mitarbeiter. An den drei Rollenoffset-Produktionsstandorten in Starachowice und den beiden in Krakau werden auf insgesamt 72.800 m2 Produktionsfläche 23 Rollenoffset- und fünf Bogendruckmaschinen betrieben. Im Jahr 2017 druckte LSC Poland 105,2 Milliarden A4-Seiten und verarbeitete 222.000 Tonnen Papier.

Nach dem Abschluss wird Walstead mit jährlichen Pro-forma-Umsätzen von über 730 Millionen € ein führender Hersteller von Werbeflyern und Magazinen in Europa sein. Der stetig wachsende Konzern wird mehr als 4.400 Mitarbeiter beschäftigen, die an 70 Rollenoffset- und 4 Tiefdruckmaschinen zusammen jährlich 905.000 Tonnen Papier verarbeiten. Die Firmengruppe wird mit 19 Produktionsstätten in Großbritannien, Spanien, Österreich, Tschechien, Slowenien und Polen 4.800 Kunden in 38 Ländern beliefern.

LSC Poland wird umbenannt und neben Walstead UK, Walstead Iberia und Walstead CE als vierte regionale Division auftreten. Grzegorz Czech, der Geschäftsführer von LSC Poland, bleibt dem Unternehmen erhalten.

Mark Scanlon, der Vorstandsvorsitzende von Walstead, sagte: „Dies ist für uns ein weiterer bedeutender Abschluss. Durch die Zusammenführung von Walstead und LSC Poland entsteht ein Unternehmen mit unübertroffener geografischer Reichweite und Produktionsressourcen zur Unterstützung Europas größter Einzelhändler, Katalog- und Zeitschriftenverlage sowie Markeninhabern. Wie man an unserem Wachstum in der europäischen Druckbranche sehen kann, bin ich der festen Überzeugung, dass gedruckte Medien einen dauerhaften Platz bei den Verbrauchern haben und unseren Kunden einen messbaren, vertrauenswürdigen und zuverlässigen Vertriebskanal bieten. Diejenigen, die an der Lieferkette von Printmedien beteiligt sind, müssen erkennen, dass Konsolidierungen immer notwendiger werden, damit Print ein praktikables und wirtschaftliches Kommunikationsmedium bleibt, das den Herausforderungen der digitalen Welt weiterhin gerecht wird.“

Thomas J. Quinlan III, Vorsitzender, Präsident und CEO von LSC Communications, Inc., kommentierte: „Walsteads Stellung als eines der führenden Akzidenz-Rollenoffsetdruckunternehmen Europas wird für LSC Poland neue Möglichkeiten eröffnen, noch mehr in den europäischen Markt zu expandieren. Zusammen mit der strategischen Ausrichtung von LSC, durch zukunftsweisende Dienstleistungen und Lösungen, die für unsere Kernkundensegmente den größten Nutzen bringen, langfristiges Wachstum zu fördern, war dies die Basis dieser für beide Seiten vorteilhaften Vereinbarung.“

Hinweis für die Redaktion

Walstead Group Limited mit Hauptsitz in London ist mit einem Pro-forma-Umsatz von mehr als 730 Mio. € einer der größten Akzidenz-Rollenoffsetdruckkonzerne Europas. Die 2008 gegründete Walstead hat zehn Übernahmen abgeschlossen und beschäftigt 4.448 Mitarbeiter an 19 Produktionsstätten in Großbritannien, Spanien, Österreich, Tschechien, Slowenien und Polen. Der Konzern betreibt 70 Rollenoffset- und 4 Tiefdruckmaschinen, mit denen er im Jahr 2017 rund 463 Milliarden A4-Seiten produzierte und 905.000 Tonnen Papier verarbeitete. Walstead ist spezialisiert auf den Druck von Werbeflyern und Flugblättern, Magazinen, Katalogen, Beilagen und Broschüren in großen Mengen für mehr als 4.800 große europäische Einzelhändler, Verlage und Markeninhaber in 38 Ländern. Am 29. Juni 2018 gab Walstead die Übernahme der NP Druck GmbH bekannt, einem der größten Rollenoffsetdruckunternehmen Österreichs.

