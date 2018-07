„Starnacht am Wörthersee 2018“ am 21. Juli in ORF 2

Mit Cesár Sampson, Andreas Gabalier, Vanessa Mai, Roland Kaiser, Beatrice Egli, Sasha, die Mayerin, Klubbb3 u. v. m.

Wien (OTS) - Partystimmung, Sommerfeeling, Stars und Hits – das ist bei der „Starnacht am Wörthersee“ am Samstag, dem 21. Juli 2018, live in ORF 2 Programm. Und auch heuer ist wieder eine perfekte Mischung unterschiedlicher Musikrichtungen mit dabei: Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Angelo Kelly & Family, Roland Kaiser, The Rubettes, Sasha, Klubbb3, Vanessa Mai und Olexesh, Cesár Sampson, Nik P., Marc Marshall, Simon Lewis, die Mayerin und Julia Buchner machen mit ihren Hits Klagenfurt, das heuer sein 500-Jahr-Jubiläum feiert, bei der 19. „Starnacht am Wörthersee“ zum musikalischen Hotspot. Moderiert wird die „Starnacht am Wörthersee“ von Barbara Schöneberger, die auch ihre Qualitäten als Sängerin unter Beweis stellen wird, und Alfons Haider, der heuer sein 10-jähriges „Starnacht“-Jubiläum feiert. Auch Deutschland ist einmal mehr mit dabei: Der MDR zeigt die „Starnacht am Wörthersee“ am Samstag, dem 28. Juli.

„Starnacht“ weltweit live und on demand auf der ORF-TVthek

Die Videoplattform des ORF stellt unter http://TVthek.ORF.at einen weltweit verfügbaren Live-Stream der ORF-Ausstrahlung bereit. Wer die „Starnacht“ im Fernsehen verpasst hat oder die Auftritte seiner Lieblingsstars noch einmal genießen möchte, kann den Musikevent auf der ORF-TVthek außerdem nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang weltweit via PC, Laptop, Tablet und Smartphone als Video-on-Demand abrufen. Weitere Infos zum Event sind unter www.starnacht.tv abrufbar. Restkarten für die Generalprobe am 20. Juli sind unter www.oeticket.com erhältlich.

Großes ORF-Technik-Aufgebot

Wie jedes Jahr sorgt die ORF-Technik auch heuer wieder dafür, dass die „Starnacht am Wörthersee“ auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den TV-Geräten zu einem ganz speziellen, Live-Event wird. High-Definition-Qualität – gewährleistet durch den HD-Übertragungswagen und zahlreiche HD-Kameras (Funkkameras, Steadicam etc.) – machen die „Starnacht“ auch im Wohnzimmer zu einem TV-Erlebnis der Sonderklasse.

