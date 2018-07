UNIQA-ÖFB-Cup mit Rapid, Sturm, Salzburg und Austria viermal live im ORF

Erste Runde in ORF eins und ORF SPORT +

Wien (OTS) - Der Bundesliga-Fußball rollt wieder im ORF: Nachdem sich der ORF für weitere vier Jahre die Rechte am UNIQA-ÖFB-Cup gesichert hat, stehen zur ersten Runde gleich vier ORF-Live-Spiele auf dem Programm. Den Anfang macht am Freitag, dem 20. Juli 2018, um 20.15 Uhr in ORF SPORT + Kufstein – Rapid. Kommentator ist Michael Bacher, Präsentator ist Fred Lentsch.

Am Samstag, dem 21. Juli, folgt um 16.15 Uhr in ORF eins die Partie Siegendorf gegen den amtierenden Cupsieger Sturm, Daniel Warmuth kommentiert, die Analyse steuern Alina Zellhofer und Roman Mählich bei.

Ebenso in ORF eins steht am Sonntag, dem 22. Juli, um 17.05 Uhr Oedt – Salzburg auf dem Programm, Philipp Maschl kommentiert, Alina Zellhofer und Roman Mählich analysieren. Ebenfalls am 22. Juli zeigt ORF SPORT + bereits um 10.50 Uhr Austria XIII gegen Austria Wien. Kommentator ist Martin Lang, durch die Sendung führt Kristina Inhof.

Alle Spiele sind via ORF-TVthek als Live-Stream bzw. danach als Video-on-Demand abrufbar.

