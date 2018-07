Die Ringier Axel Springer Media AG erwirbt 44 Prozent an No Fluff Jobs und erweitert das Classifieds Portfolio um das innovativste IT-Jobportal in Polen

Zürich (ots) - Die Ringier Axel Springer Media AG hat heute 44 Prozent an No Fluff Jobs Sp. z o.o., dem Betreiber der polnischen Jobplattform nofluffjobs.com, die auf den IT-Stellenmarkt spezialisiert ist, erworben. Nofluffjobs.com wird das Job Classifieds-Portfolio der Ringier Axel Springer Media AG erweitern und somit auch das Segment der Rubrikenmärkte in Mittel- und Osteuropa ergänzen. Der CEO von Profession.hu, István Martis, wird im Zuge des Expansion die neu geschaffene Funktion des Group Director of Job Classifieds Portfolio übernehmen und das Classifieds-Portfolio der Ringier Axel Springer Media AG weiter entwickeln.

Das Besondere an No Fluff Jobs ist die Art und Weise, wie Stellenanzeigen standardisiert und damit vergleichbar gemacht werden. Die zentralen Erfolgsfaktoren dabei sind Einfachheit, Transparenz und Effektivität, damit setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Welt des IT-Rekrutierung. No Fluff Jobs bietet ausschließlich detaillierte und vergleichbare IT-Stellenanzeigen mit Gehaltsübersicht, Informationen über den Technologie-Stack und betrieblichen Zusatzleistungen an.

Mark Dekan, CEO Ringier Axel Springer Media AG: "No Fluff Jobs hat uns mit seinem engagierten Team und seinem einzigartigen Ansatz überzeugt, die Standards in der IT-Stellenvermittlung zu verändern. Wir freuen uns sehr, dass ein polnisches Classifieds-Unternehmen unser Partner wird. Gleichzeitig bauen wir die Zahl der Stellenanzeigenportale der Ringier Axel Springer Media AG aus. Neben unserem erfolgreichen News-Portfolio gewinnen Classifieds für uns immer mehr an Bedeutung. István Martis wird die Leitung als Group Director Job Classifieds Portfolio übernehmen. Als CEO von Profession.hu hat er seine Fähigkeiten bei der Führung und Entwicklung von Stellenanzeigenportalen für Ringier Axel Springer Media erfolgreich unter Beweis gestellt. Mit seiner Expertise wird er das weitere Wachstum und den Ausbau unseres Portfolios in diesem Segment vorantreiben."

Das Gründerteam von No Fluff Jobs, insbesondere Magdalena Gawlowska-Bujok und Tomasz Bujok, wird die restlichen Anteile am Unternehmen in Höhe von 56 Prozent behalten. Beide sind weiterhin für das Management zuständig. Der Unternehmenssitz von No Fluff Jobs wird mit mehr als 25 Mitarbeiter weiterhin in Gdynia verbleiben. Die Plattform ist nach wie vor die einzige IT-Jobbörse in Polen, die verpflichtend eine Übersicht zu Gehältern anbietet.

Nofluffjobs.com wird ab sofort Teil der Job Classifieds-Portale der Ringier Axel Springer Media AG, zu denen Profession.hu in Ungarn, CV Keskus OÜ, Betreiber der führenden Stellenanzeigen-Website cvkeskus.ee in Estland, cvmarket.lv in Lettland und cvmarket.lt in Litauen gehören.

Tomasz Bujok, CEO und Mitbegründer von No Fluff Jobs: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Ringier Axel Springer Media AG. Mit dieser Partnerschaft können wir den Wandel im IT-Recruitment in Polen und weltweit verstärkt vorantreiben. Wir sind stolz darauf, mit dem starken strategischen Partner in die Zukunft blicken zu können."

Magdalena Gawlowska-Bujok, COO und Mitbegründer von No Fluff Jobs: "Bei No Fluff Jobs ging es immer um Transparenz, Fair-Play und gegenseitigen Respekt. Dank dieser Werte haben wir es geschafft, die Position des beliebtesten IT-Portals in Polen zu erreichen. Wir freuen uns, mit einem Partner, der unsere Wertvorstellungen teilt, in ein neues Kapitel einzutreten und glauben, dass das Beste noch vor uns liegt."

No Fluff Jobs wurde im 2014 Jahr in Danzig, Polen gegründet. Innerhalb von rund vier Jahren ist es nofluffjobs.com gelungen, die IT-Rekrutierungsstandards in Polen zu verändern. In den letzten zwölf Monaten konnte nofluffjobs.com insgesamt über 5,5 Millionen Seitenaufrufe und rund 650.000 Besucher verzeichnen. (Quelle: Google Analytics, Zeitraum: 01.07.2017-30.06.2018). Bis heute haben über 1.500 Unternehmen mehr als 10.000 Stellenanzeigen auf der Website veröffentlicht (Quelle: Internes Datenmanagementsystem, Zeitraum: 01.01.2015-31.06.2018).

Da das Classifieds Portfolios der Gruppe weiter wachsen wird, hat das Management der Ringier Axel Springer Media AG István Martis zum Group Director of Job Classifieds Portfolio ernannt. István Martis wird, zusätzlich zu seiner Tätigkeit als CEO von Profession.hu in Budapest, das gesamte Classifieds-Portfolio der Ringier Axel Springer Media AG führen. István Martis hat an der Juristischen Fakultät der Eötvös Lóránd Universität in Budapest studiert. Er arbeitete rund zehn Jahre in Personalberatungen in Ungarn sowie in Mittel- und Osteuropa sowie den USA. 2008 wechselte er als Head of Sales zu Profession.hu. Seit 2012 ist er der CEO. Profession.hu ist der führende Rekrutierungsdienst in Ungarn und seit 2015 Teil des Portfolios der Ringier Axel Springer Media AG.

