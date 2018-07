Beckman Coulter gibt Einführung von DxONE PROService in Europa bekannt

Brea, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Beckman Coulter hat heute die Einführung von DxONE PROService auf dem europäischen Markt bekanntgegeben, einer kundenspezifischen Remote-Service-Anwendung, die Labore dabei unterstützt, schnelle Durchlaufzeiten für wichtige Testergebnisse von Patienten durch kontinuierliche Geräteüberwachung zu realisieren. Der DxONE PROService ermöglicht es Beckman Coulter, in Zusammenarbeit mit Laboren potenzielle Systemprobleme dank Warnungen zu identifizieren, die auf mögliche Unterbrechungen des Arbeitsablaufs hinweisen. Dadurch können Umstände, die die Bereitstellung kritischer Patientenergebnisse beeinträchtigen könnten, vermieden, und die Betriebszeit der Geräte maximiert werden. DxONE PROService übermittelt Leistungsdaten zuverlässig über die Datenpipeline von Beckman Coulter an eine dedizierte regionale private Cloud.

Eine sichere, DSGVO-konforme Remote-Service-Anwendung, die intelligente Diagnosefunktionen nutzt, um Labore bei der Maximierung der Betriebszeit zu unterstützen und zeitnahe Ergebnisse für Entscheidungen zur Patientenversorgung zu gewährleisten

"DxONE PROService ermöglicht uns, die Zusammenarbeit mit Laboren zu maximieren, um Betriebszeiten sicherzustellen, so dass Systeme verfügbar sind, wenn für die Patientenversorgung wichtige Testergebnisse benötigt werden", erklärt Erik Johnson, stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer der Automation & Informatik bei Beckman Coulter. "Diese Technologie ist Teil unseres Engagements, Labore darin zu unterstützen, so effizient und effektiv wie möglich zu arbeiten. Bei der wichtigen Aufgabe, zeitnahe und exakte Ergebnisse zu liefern, kann sich das Laborpersonal darauf verlassen, dass der DxONE PROService fortlaufend im Hintergrund nach potenziellen Problemen sucht, die die Effizienz, Produktivität und Qualität der Labordienstleistungen gefährden könnten."

Durch die sicheren Verbindungsmöglichkeiten von DxONE PROService können Labore Beckman Coulter-Serviceteams den Remote-Zugriff auf ihre Geräte gewährleisten. Durch die Anwendung intelligenter Diagnoseverfahren können Servicefachkräfte vorausschauend potenzielle Probleme frühzeitig erkennen und proaktiv angehen. Sollten Probleme auftreten, können Labortechniker und Beckman Coulter-Fachkräfte Fehler in Echtzeit identifizieren und nach Möglichkeit remote beheben. Wenn ein Service-Anruf erforderlich ist, wird Beckman Coulter über die nötigen Informationen zur Lösungsfindung des Problems verfügen, damit der Laborbetrieb so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden kann.

Der DxONE PROService erfüllt den Standard der kürzlich in der EU implementierten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), in der geregelt ist, wie personenbezogene Daten von EU-Bürgern in der Europäischen Union erfasst, übermittelt und gespeichert werden dürfen. Die Verordnung, die im April 2017 vom Europäischen Parlament angenommen wurde, trat am 25. Mai 2018 in Kraft und enthält die bislang strengsten Anforderungen an geschützte Informationen. Die DSGVO soll die Regulierung vertraulicher Informationen in allen 28 EU-Staaten vereinheitlichen. Der DxONE PROService verwendet Verschlüsselungs-, VPN- und Authentifizierungsdienste sowie dedizierte regionale private Clouds, die in Übereinstimmung mit der DSGVO sind.

Beckman Coulter engagiert sich für die Zusammenarbeit mit klinischen Laboren, um längere Betriebszeiten und eine hervorragende Qualität der Laborgeräte über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu gewährleisten - und das meist im Hintergrund, sodass sich das Laborpersonal sorgenfreier ganz auf die Patientenversorgung konzentrieren kann.

Beckman Coulter Diagnostics unterstützt medizinische und Laborfachkräfte bei der optimalen Versorgung von Patienten durch präzise diagnostische Informationen genau dann, wenn Sie sie benötigen. Seit über 80 Jahren ist Beckman Coulter der Partner der Wahl für Organisationen im Gesundheitswesen. Krankenhäuser, Labore und Notfalleinrichtungen weltweit vertrauen unseren skalierbaren Instrumenten, umfassenden diagnostischen Tests und Unternehmensmanagement-Dienstleistungen. Wir sind Teil der Mission unserer Kunden, kontinuierlich Verbesserungen und eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung anzustreben. Denn wir glauben daran, dass eine Verbesserung der Effizienz und der klinischen Ergebnisse auch den Patienten dient und das Gesundheitswesen für alle voranbringt.

