ZTE AUSTRIA: Partnerschaft mit Hutchison Drei in Richtung österreichische 5G-Vorreiterschaft

Wien (OTS) -



Fortsetzung der fast 10-jährigen Kooperation mit Hutchison Drei und ZTE Austria

Gemeinsame Innovation Lab Initiative, um neueste Technologien für & in Österreich zu testen

Weiterentwicklung des Digitalstandortes Österreich durch modernster Pre-5G-Lösungen von ZTE

Das weltweit aktive Telekommunikations-Ausrüstungsunternehmen ZTE und der Mobilfunk-Anbieter Hutchison Drei Austria vertiefen ihre strategische Partnerschaft, um Österreich auf die Einführung hochmoderner Technologielösungen vorzubereiten. Dank ZTEs internationaler Rolle im Technologie-Sektor und ihrer intensiven Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, konnte sich die Gruppe als führender Experte im Bereich der 5G-Technologie positionieren. Um die innovativen Lösungen auch am österreichischen Markt zu implementieren, ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen Telekommunikationsausrüstern und Mobilfunkanbietern essentiell. Diese begünstigen einen raschen Ausbau der digitalen Infrastruktur und werden Österreichs Digitalisierungskompetenz voranbringen.

ZTE Austria ist bereits seit 2010 in Österreich aktiv und setzt sich als innovativer Telekommunikations-Equipment Experte stark für die Errichtung modernster Lösungen in Österreich ein. Mit Hutchison Drei pflegt ZTE seit fast 10 Jahren eine enge und erfolgreiche Partnerschaft, die man im Rahmen der Vorbereitungen für die Einführung von 5G intensivieren möchte. In den vergangenen Jahren wurden Netzwerk-Upgrades kontinuierlich durchgeführt, um noch höhere Qualitätsstandards zu erfüllen und das Service stetig zu verbessern. Der Service-Gedanke steht auch im Zentrum der gemeinsamen Initiative zum Innovation Lab. In diesem werden beide Partner neueste Technologielösungen von ZTE testen, weiterentwickeln und für den Einsatz am österreichischen Markt analysieren sowie optimieren.

Christian Woschitz, CEO ZTE Austria: “5G ist DIE bahnbrechenden Mobilfunkinnovation, die den gesamten digitalen Markt maßgeblich prägen wird. Wir sind stolz darauf, unsere Expertise in diesem Gebiet nach Österreich bringen zu können und unseren Standort dabei zu unterstützen, eines der führenden Digitalisierungs-Länder Europas zu werden. Im globalen Rennen um die Spitzenposition beim 5G-Rollout ist es unumgänglich, mit intensiven Partnerschaften diesen Prozess zu fördern. Daher schätze ich unsere langjährige und professionelle Zusammenarbeit mit Hutchison Drei Austria besonders.“

Jan Trionow, CEO Hutchison Drei Austria: "Das erste Resultat der gemeinsamen Innovations-Initiative, war die erfolgreiche Evaluierung der Pre-5G-Technologie. Dadurch ist es uns gelungen, bereits zu Beginn dieses Jahres in Wien (Seestadt) ein kommerzielles Pre-5G-Netzwerk zu starten. Dieser Schritt war ein Durchbruch auf dem europäischen Telekommunikationsmarkt, der Österreich zu einem echten 5G-Pionier machte. Hervorragende Leistungen wie diese sind nur mit einem zuverlässigen, starken Partner wie ZTE möglich."

Über ZTE:

ZTE ist ein Anbieter von fortschrittlichen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Technologielösungen der Enterprise-Klasse für Verbraucher, Netzbetreiber, Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors. Angesichts des Verschmelzens von Telekommunikations- und IT-Märkten möchte ZTE als Teil seiner Unternehmensstrategie seinen Kunden integrierte End-to-End-Innovationen und auf diese Weise Exzellenz und Mehrwert bieten. Die Aktien werden an den Börsen von Hongkong und Shenzhen gehandelt (H Share-Aktiensymbol: 0763.HK / A Share-Aktiensymbol: 000063.SZ). ZTE liefert seine Produkte und Services an mehr als 500 Netzbetreiber in über 160 Ländern. ZTE investiert zehn Prozent seines jährlichen Umsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle in einer Reihe von internationalen Gremien zur Entwicklung neuer Standards. ZTE hat sich der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen verschrieben und ist Mitglied des UN-Netzwerks Global Compact.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.zte.com.cn

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Schober

Director Marketing & PR

ZTE Austria GmbH

michaela.schober @ zte.com.cn

www.zte.com.cn