vrenelium, das erste «digitale goldvreneli», startet am schweizer nationalfeiertag

Erlenbach (ots) - Vrenelium (VRE), das erste digitale Schweizer «Goldvreneli» arbeitet mit «Helios», dem speziell für dieses Zahlungsmittel entwickelten Machine Learning System. Diese künstliche Intelligenz von Vrenelium ermöglicht eine der schnellsten Zahlungstransaktionen im Kryptomarkt und macht Vrenelium alltagstauglich.

Dank Helios ist das Zahlen mit Vrenelium schneller und sicherer. Das künstliche Intelligenz-System Helios ermittelt die Vertrauenswürdigkeit einer Zahlung, den sogenannten «Trust Score», bevor dies die Blockchain abschliessend erledigt. Der Trust Score zeigt den Beteiligten, ob eine Zahlung vertrauenswürdig ist.

Die vorzeitig eruierte Vertrauenswürdigkeit durch den Trust Score beschleunigt den Zahlungsvorgang im Vergleich zu anderen Kryptowährungen erheblich und macht Vrenelium zu einem alltagstauglichen Zahlungsmittel. Helios ermöglicht, dass das Transaktionstempo von Vrenelium nicht von Zahlungsvolumen und Zahlungsfrequenz der Nutzer abhängt, sondern konstant gleichbleibt. Dies ist im Kryptomarkt bisher nicht erreicht und beweist die Alltagstauglichkeit von Vrenelium. Diese Alltagstauglichkeit zeigt sich sowohl beim Bezahlen eines Kaffees, als auch beim Kauf eines neuen Geschäftswagens.

Das Finanzierungsangebot für Vrenelium, der ICO, wird am 1. August 2018, dem Schweizerischen Nationalfeiertag, lanciert. Vrenelium (VRE) ist die digitale Schweizer Währung: alltagstauglich, innovativ gesichert und ökologisch nachhaltig. Vrenelium geht verantwortungsvoll mit der Energie um, die für das Absichern der Blockchain benötigt wird. Die investierte Energie wird sinnvoll eingesetzt, z.B. für rechenintensive Aufgaben in Forschung, Ökologie, Bildung oder Gesundheit.

Hinter VRE und der Vrenelium Blockchain steht die Vrenelium AG, beheimatet in Erlenbach/ZH. Als SRO-registriertes Unternehmen ist es in der Lage, den ICO in verschiedensten Währungen durchzuführen. Der ICO wird durchgeführt ab 1. August 2018 über https://www.vrenelium.ch ; das Whitepaper steht bereits seit 01.07.2018 unter https://www.vrenelium.ch/whitepaper.pdf zum Download bereit. Der Link zum Bild des Vrenelium Coin https://www.vrenelium.com/vrenelium_coin_2/

