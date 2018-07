Naturbestattung Zadrobilek: Filiale in Wien-Döbling eröffnet

Pionierin der Naturbestattung kommt vielen Kunden in Wien näher

Gießhübl (OTS) - Gestern, Montag, 16. Juli 2018, lud die Naturbestattung GmbH Zadrobilek zur Eröffnung der neuen Filiale in Wien, Döblinger Hauptstraße 63. Mit dabei waren Bezirksvorsteher-Stellvertreter Daniel Resch (ÖVP) und Bezirksvorsteher-Stellvertreter Thomas Mader (SPÖ), die Bezirksräte Brigitte und Karl Lang (beide SPÖ) sowie zahlreiche Unternehmer und Gäste aus Döbling.

„Mit unserer neuen Filiale kommen wir vielen Kunden in Wien näher“, erklärt Geschäftsführerin Marlies Zadrobilek den Grund, neben der Zentrale in Gießhübl, im Süden von Wien jetzt auch im Norden präsent zu sein. Die Filiale ist mit der Straßenbahn (Linie 37), aber auch mit U-Bahn und S-Bahn (Station Spittelau) sehr gut erreichbar. Geboten werden alle Bestattungsdienstleistungen von der Abholung bis zur feierlichen Bestattung, inklusive der Erledigung aller Formalitäten, Vorsorge und Beratung.

Positive und individuelle Verabschiedung

„Der Tod eines geliebten Menschen ist immer ein erschütterndes Ereignis. Besonders in diesem Moment sehen wir, wie wichtig es ist, dass die Verabschiedungsfeier individuell und vor allem positiv gestaltet wird“, erklärt Zadrobilek. „Die gefühlvolle Auswahl der Worte und der Musik, das gemeinsame Mitwirken macht jede Feier noch persönlicher und individueller. Auf Wunsch setzen wir auch weiße Tauben oder Luftballone mit Kärtchen ein. Es gibt viele Möglichkeiten eine Abschiedsfeier schön und würdig zu gestalten!“

Bestattungen innerhalb und außerhalb von Friedhöfen

„Wir sind die erste Bestattung in Österreich, die Bestattungen außerhalb von Friedhöfen durchgeführt hat und sind immer noch Vorreiter“, sagt Naturbestattung-Pionierin Elisabeth Zadrobilek und Mutter von Marlies. „Zunächst in unserem „Wald der Ewigkeit“ in Wien-Mauerbach, später auf der Donau in Niederösterreich, aber auch in Wäldern in Tirol und Salzburg. Zuletzt wurde 2017 der „Wald der Ewigkeit“ in Gießhübl eröffnet, ein weiterer ist in Bisamberg geplant“, so Zadrobilek.

„Natürlich führen wir auch Bestattungen auf Friedhöfen durch“, ergänzt Marlies Zadrobilek, „Wir richten uns immer nach den Wünschen unserer Kunden. Bei uns sind Menschen aller Glaubensrichtungen aber auch ohne Konfession herzlich willkommen“, so Zadrobilek abschließend.

