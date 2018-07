Hisense präsentiert 5376 Zone ULED TV

Moskau (ots/PRNewswire) - Am 15. Juli hat das chinesische Unternehmen Hisense, offizieller Sponsor der FIFA WM 2018 Russland Cup(TM), das High-End-Flaggschiff TV U9D auf der Global Partner Conference in Moskau am Vorabend der WM offiziell vorgestellt. Die dynamische Hintergrundbeleuchtung des Fernsehers ist zum ersten Mal in 5376 Zonen aufgeteilt, und es ist das Fernsehgerät mit der stärksten Aufteilung und Bildverfeinerung der Welt. Mit der unabhängig entwickelten ULED-Technologie in Super-Bildqualität hat Hisense einen neuen Standard für die Bildqualität in der globalen TV-Branche gesetzt.

Ein neuer Rekord in der Bildqualität

Seit 6 Jahren forscht Hisense kontinuierlich an der dynamischen Mehrzonen-Hintergrundbeleuchtungssteuerung und der auf LEDs basierenden Hiview-Engine-Technologie. Das Unternehmen hat die Bildhelligkeit, den Bildkontrast, die Gradationsstufe, die dunklen Details und die Reaktionszeit stark verbessert, um die Bildqualität auf ein Weltklasse-Niveau zu bringen. Bisher hat Hisense fünf Technologie-Generationen durchlaufen und treibt die TV-Bildqualität kontinuierlich auf höchste Standards. Hisense wurde zweimal mit dem "Gold Award for Global Annual Display Technology" ausgezeichnet.

"Die Display-Technologie ist das Herzstück von Hisense Technology", sagte der leitende Wissenschaftler Ma Xiaohang, "die Einführung der U9D wird die führende Position von Hisense im Bereich der globalen Bildqualität weiter festigen und Hisense zu einem 'Meister der Bilder' auf Weltniveau machen".

Informationen zu Hisense

Hisense wurde 1969 gegründet. Es ist eines der ersten innovativen Unternehmen auf staatlicher Ebene und Sitz von Chinas staatlichen Pilotforschungs- und Entwicklungszentren. Hisense verfügt über ein nationales Technologiezentrum, ein Labor für digitale Multimediatechnik und ein postdoktorales Forschungsinstitut. Hisense unterhält Forschungs- und Entwicklungszentren in Qingdao, Shenzhen, Shunde, Peking, den Vereinigten Staaten und Europa. Das Unternehmen hat zwei börsennotierte Unternehmen (Hisense Electric Co., Ltd. (600060) an der Shanghai Stock Exchange und Hisense Kelon Electrical Holdings Company Ltd. (000921) an den Börsen von Shenzhen und Hongkong). Hisense besitzt auch drei bekannte Marken (Hisense, Kelon und Ronshen).

