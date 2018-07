BZÖ-Schwingenschrot: Sind finanziell gerüstet, um bei kommenden Wiener Landtags- und Wirtschaftskammerwahlen in den Ring zu steigen!

BZÖ steht vor Comeback in der Bundeshauptstadt – Haben die Verpflichtung, die Bürger aus der Geiselhaft der desolaten Stadtregierung mit zu befreien

Wien (OTS) - "Nach wie vor kann niemand ausschließen, dass die SPÖ nicht doch noch die Flucht nach vorne antritt und ganz bewusst vorgezogene Wahlen vom Zaun bricht. Dauerzank innerhalb der Regierung, das Ablenken von selbstverschuldeten Skandalen (Krankenhaus Wien Nord, Rekordverschuldung, leere Geschäftsstraßen, ausufernde Welcomepolitik, Freunderlwirtschaft, usw.),eine dahin schwächelnde Opposition in Kombination mit der Sichtung von SPÖ-PR-Guru Tal Siberstein müssen Alarmglocken aufschrillen lassen“, beschreibt BZÖ-Wien Obmann Dietmar Schwingenschrot die aktuelle politische Lage in Wien. „Völlig desorientiert und willkürlich agiert derzeit auch SPÖ-Stadträtin Sima. Ihre einzige Aufgabe diesen Sommer besteht in einem erbitterten Feldzug gegen Burger, Pommes und Kebap in Wiener Verkehrsmitteln und der Verteilung von 14000 Duftdosen“. „Nach zahlreichen personellen Weichenstellungen, einer tiefgreifenden Umstrukturierung und einer Zurückbesinnung zu unseren Gründungswurzeln sind wir für zukünftige Wahlgänge bestens gewappnet. Wir sind bisher schon die Kontrollpartei und erster Ansprechpartner für die Bevölkerung, wenn es um Verbesserungen, das Aufzeigen von Missständen und Steuergeldverschwendung geht“.

„Wir sind zurück auf dem politischen Parkett, sind motiviert und fit. Unser gemeinsames Ziel wird der Einzug in die einzelnen Fachgruppen und das Stellen von etlichen Bezirksräten sein. Alle Indikatoren zeigen kontinuierlich nach oben: Die Mitgliederzahlen steigen stetig, Fehler der Vergangenheit wurden ausgemerzt und ich danke jetzt schon allen unterstützenden Selbstständigen, die mit uns den Weg der Vernunft beschreiten werden“, schließt Schwingenschrot.

