Virtuelle Führung durchs Wiener Rathaus mit 360-Grad-Video

Zu sehen auf dem YouTube-Kanal der Stadt Wien: www.youtube.com/wienatvideo

Wien (OTS/RK) - Das Rathaus zählt zu den schönsten Gebäuden Wiens und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Es ist beliebtes Foto-Motiv für TouristInnen und WienerInnen zugleich und liefert stets eine beeindruckende Kulisse – wie gerade für das Film Festival, das seine BesucherInnen täglich verzaubert. Ein neues 360-Grad-Video im YouTube-Kanal der Stadt Wien zeigt nun die schönsten Facetten des Gebäudes von innen: www.youtube.com/watch?v=2JESACkBwhM

Wer selbst ins Rathaus kommt, kann dort in kostenlosen Führungen den Prachtbau des Architekten Friedrich Schmidt erkunden. Auf eine digitale Entdeckungsreise durch den Sitz der Wiener Stadtregierung schickt der Clip auf YouTube. Wie bei einer „echten“ Führung erklärt der Guide historische Details und Wissenswertes aus Stadtsenatssitzungssaal, Festsaal, Gemeinderatssitzungssaal und den Wappensälen.

Die 360-Grad-Videos der Stadt Wien

Neben der virtuellen Rathausführung bietet der YouTube-Kanal der Stadt Wien eine ganze Playlist an immersiven Videos, die BetrachterInnen eintauchen lassen ins Erlebnis.

Während der Film läuft, kann der Blickwinkel per Mausklick am PC oder per Drehbewegung am Smartphone frei gewählt werden. Auf Smartphones und Tablets (Apple iOS und Google Android) können die Filme in der YouTube-App und via Facebook-App abgerufen werden.

Weitere Informationen: o Virtuelle 360-Grad-Führung durchs Rathaus: www.youtube.com/watch?v=2JESACkBwhM o YouTube-Kanal der Stadt Wien: www.youtube.com/wienatvideo o 360-Grad-Playlist auf YouTube: www.youtube.com/user/wienatvideo/playlists

