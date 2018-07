GPA-djp-Teiber und Aichinger: PVA von Investitionsbremse durchaus betroffen

Verzögerungen bei Umbauten und Sanierungen zu erwarten

Wien (OTS) - „Ich bin verwundert, dass seitens der PVA keine Probleme durch die Ausgabenbremse erwartet werden, sind doch etliche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen betroffen“, teilt der Vorsitzende des Wirtschaftsbereichs Sozialversicherung in der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), Michael Aichinger, mit.

Barbara Teiber, gf. Vorsitzende der GPA-djp, stellt fest: „Schönrederei zugunsten der Bundesregierung ist hier fehl am Platz.“ ++++

„Durch die Investitionsbremse werden jetzt nicht nur leitende Positionen wie ÄrztInnen und Verwaltungspersonal befristet, sondern ganz konkret werden Bauvorhaben gestoppt. Etwa der dringend notwendige Neubau der Landesstelle Salzburg, die Generalsanierung der Hauptstelle in Wien oder die Umbau- und Sanierungsarbeiten am SKA Bad Ischl, SKA Hochegg, SKA Weyer und anderen verharren in der Planungsphase“, so Aichinger.

„Hier wurde mit einem höchstwahrscheinlich verfassungswidrigen Gesetz in die Selbstverwaltung eingegriffen. Die Regierung soll die Finger vom Geld der Versicherten lassen“, appelliert Teiber.

„Zuerst riskiert die Regierung die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den 12-Stunden-Tag, dann bremst sie wichtige Investitionen der gesamten Sozialversicherungen und greift die AUVA massiv an. Ist sich Hartinger-Klein bewusst, dass sie Gesundheitsministerin ist?“, fragen sich Teiber und Aichinger.

Die GPA-djp wird als eine der Maßnahmen mit anderen die Kampagne „Mein Herz für ein soziales Österreich“ weiterführen und die Beschäftigten in der österreichischen Sozialversicherung mit allen Mitteln unterstützen.

Mehr unter: www.herzfuersoziales.at

Rückfragen & Kontakt:

GPA-djp Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Gürtler

Tel.: 05 0301-21225

Mobil: 0676 / 817 111 225

E-Mail: daniel.guertler @ gpa-djp.at