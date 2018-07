SP-Alsergrund verwundert über Döblinger Aktionismus zum Skywalk Spittelau: „Nur Schall und Rauch“

Wien (OTS/SPW-K) - Sehr verwundert zeigt sich die SPÖ-Alsergrund über die Medienaktion von Döblings Bezirksvorsteher-Stellvertreter Daniel Resch letzten Samstag in der Kronen Zeitung. „Der Skywalk Spittelau liegt zum größeren Teil nicht in Döbling, sondern am Alsergrund. Normalerweise ist es Usus in Wien, dass wir uns zwischen den Bezirken nichts medial ausrichten. Offensichtlich ist Resch aber leider nicht an einer Lösung des Problems interessiert, sondern nur an der eigenen Profilierung. Es ist nicht mehr als Schall und Rauch“, so der SP-Klubvorsitzende Klaus Koberwein.

Auch die neue Bezirksvorsteherin plädiert für die Zukunft, zu einer sachlichen Zusammenarbeit zurückzufinden: „Meine Türen stehen dem Bezirksvorsteher aus Döbling und seinem Vize selbstverständlich immer offen. Ich würde mich freuen, wenn wir beim Skywalk gemeinsam an Lösungen arbeiten“, so Saya Ahmad.

