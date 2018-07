Papst Tawadros II. im Internationalen Dialogzentrum (KAICIID)

Papst Tawadros II. lobt die Arbeit von KAICIID während seines Besuchs in Wien

Wien (OTS) - Bei seinem ersten Besuch im Internationalen Dialogzentrum (KAICIID) am 13. Juli 2018, lobte der koptisch-orthodoxe Papst Tawadros II., Papst von Alexandrien und Patriarch des Stuhls des Hl. Markus, die Arbeit des Dialogzentrums.

Seine Heiligkeit lobte KAICIIDs Rolle im Bereich der Förderung von Toleranz, Verständnisses, Frieden und Bekämpfung des Extremismus.

Bei seinem allerersten Besuch im Dialogzentrum wurde Seine Heiligkeit von KAICIID Generalsekretär, Faisal bin Muaammar begrüßte. Dieser beschrieb dessen Besuch als weiteren Schritt der langen Tradition der koptisch-orthodoxen Kirche im Bereich des Dialogs, der kulturellen Begegnungen über 1000 Jahre und der Ausarbeitung einer Reihe zeitgenössischer interreligiöser und interkultureller Initiativen und Dialoge.

Bin Muaammar erklärte, das die vielen Standpunkte von Papst Tawadros II. zur Unterstützung des Internationalen Dialogzentrums und dessen Unterstützung der verschiedenen Aktivitäten und Dialogplattformen, die Bereiche der Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum und der koptisch-orthodoxen Kirche bereichern. Der Besuch dient auch als Bekräftigung der gemeinsamen wissensbasierten und methodologischen Werte des interreligiösen und interkulturellen Dialogs, die dazu beitragen, Koexistenz zu fördern und Frieden zu schaffen.

Bei seinem ersten Besuch im Dialogzentrum erhielt Papst Tawadros II nach seinem jüngsten Besuch im Vatikan und in Italien von KAICIID Generaldirektor, Fahad Abualnasr einen Überblick über die Arbeit und Dialoginitiativen des Zentrums. Zudem hatte Seine Heiligkeit die Gelegenheit, KAICIIDs multikulturelles Team von Mitarbeiter aus 29 unterschiedlichen Nationen und Angehörige verschiedener Glaubensrichtungen zu treffen. Die Mitarbeiter von KAICIID repräsentieren die Werte der interreligiösen und interkulturellen Koexistenz, die auf gegenseitigem Verständnis und Respekt basieren.

Papst Tawadros II. drückte seine Anerkennung für die Arbeit des Dialogzentrums zur Festigung der Koexistenz und Friedensbildung in der arabischen Region, insbesondere durch die interreligiöse Plattform für muslimische und christliche religiöse Würdenträger in der arabischen Region, aus. Die Plattform wurde im Februar 2018 in Wien ins Leben gerufen. Durch seine Bemühungen und Errungenschaften hat das Dialogzentrum in den vergangenen Jahren auf mehreren Kontinenten beachtliche Fortschritte beim globalen Dialog erzielt. Papst Tawadros II. Ansicht nach hat sich das Dialogzentrum zu einer globalen kulturellen Plattform für den interreligiösen und interkulturellen Dialog entwickelt, womit er seine anhaltende Unterstützung für KAICIIDs Mission und Arbeit zum Ausdruck. brachte

Seine Heiligkeit ist auch ein Unterstützer des Netzwerks der religiösen Fakultäten und Institute in der arabischen Welt; das erste Netzwerk seiner Art in der arabischen Region, das im Mai 2017 mit der Unterstützung von KAICIID ins Leben gerufen wurde, um die Bemühungen der Mitgliedsinstitutionen zur Förderung einer Kultur des Dialogs durch höhere religiöse Bildung zu koordinieren.

Über KAICIID

Das Internationale Dialogzentrum (KAICIID) ist eine zwischenstaatliche Organisation, die den Dialog für Frieden in Konfliktgebieten fördert. Dies geschieht durch die Förderung des Verständnisses und der Zusammenarbeit zwischen Menschen verschiedener Kulturen und Anhängern verschiedener Religionen. Das Zentrum wurde von Österreich, Saudi-Arabien und Spanien gegründet. Der Heilige Stuhl ist beobachtendes Gründungsmitglied. KAICIIDs Vorstand besteht aus prominenten Vertretern der fünf großen Weltreligionen (Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam und Judentum). Der Vorstand entwirft und überwacht die Programme des Zentrums.

Über die Interreligiöse Plattform für Dialog und Zusammenarbeit in der arabischen Welt

Die Regionale Dialogplattform für religiöse Würdenträger und Institutionen in der arabischen Welt ist die erste transnationale, christlich-muslimische Plattform, die sich für den Schutz und die Bewahrung der Rechte aller religiösen Gemeinschaften in der arabischen Welt einsetzt. Hochrangige religiöse Würdenträger aus der gesamten arabischen Region unterstützen diese Plattform aktiv, um mit einer Stimme für gemeinsame Bürgerrechte und ein Ende von Vorurteilen, Ausgrenzung, Hassreden und Gewalt zu sprechen. Die Dachplattform vereint hochrangige muslimische und christliche Würdenträger, um die schwierigsten Herausforderungen ihrer Gemeinden gemeinsam bewältigen zu können.

Zu den Gründungsmitgliedern der Plattform zählen Sheikh Dr. Shawki Ibrahim Allam, Großmufti von Ägypten, Kardinal Mar Bechara Boutros Al-Rai, maronitischer Patriarch von Antiochia und dem gesamten Osten, Patriarch Aram I Keshishian, Katholikos des Großen Hauses von Kilikien, Sheikh Abdul-Latif Derian, der Großmufti des Libanon, Dr. Tawfeeq bin Abdul Aziz AlSediry, Vizeminister des Ministeriums für Islamische Angelegenheiten, Saudi-Arabien, Papst Tawadros II., Papst von Alexandria, und Patriarch der koptisch-orthodoxen Kirche von Alexandria , Scheich Muhammad Hussein, Großmufti von Jerusalem und Palästina, Patriarch Yohanna X Yazigi, der griechisch-orthodoxe Patriarch von Antiochia und dem gesamten Osten, der Gelehrte Sayed Ali El-Amine, Reverend Dr. Andrea Zaki, Leiter der protestantischen Gemeinschaft von Ägypten, der Drusenscheich Al-Aql Naim Hassan, Leiter des Drusenrates im Libanon, Dr. Hisham Qarisa, Leiter der Al-Zaytuna Universität, Tunesien, und Dr. Ahmad Al Abbadi, Generalsekretär der Al Rabita Al-Muhammadiyah Association for scholars, Marokko usw.

Derzeit sind 23 Einrichtungen Teil der Plattform. Diese Zahl wird voraussichtlich steigen.

