EANS-News: Strabag realisiert Triiiple-Hochbauprojekt in Wien: drei über 100 m hohe Wohntürme

Wien - STRABAG, der größte österreichische Baukonzern, wird in Wien die drei Wohntürme des Hochbauprojekts Triiiple errichten. Im Auftrag von SORAVIA und ARE DEVELOPMENT entstehen für EUR 110 Mio. zentrumsnahe drei jeweils über 100 m hohe Türme mit 480 Eigentumswohnungen in den Türmen 1 und 2 sowie 670 Micro-Apartments in Turm 3. Der Baustart erfolgt im August 2018, die Arbeiten sollen im Sommer 2021 abgeschlossen sein.

Wiener Baumarkt sorgt für Dynamik

"In unserem Heimatmarkt Österreich verzeichneten wir im vergangenen Jahr ein Wachstum von 11 %. Doch selbst für den dynamischen Wiener Baumarkt bildet dieses spannende Projekt der Architekten Henke Schreieck ein Highlight", sagt Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE.

Die Türme werden in Stahlbeton-Skelettbauweise errichtet. Auskragende, also vorspringende Baukörper stellen eine große technische Herausforderung dar. Um das zu lösen, werden zur Lastabtragung im Bauzustand massive Rüstungen gebaut.

