Wiener Linien: Erfrischung mit „duften Deos“ für U6-Fahrgäste

Sima: Cooling-Paket für die U6 in Umsetzung

Wien (OTS) - Die Wiener Linien arbeiten aktuell an einem umfassenden „Cooling-Paket“ für die U6, die sich aufgrund der oberirdischen Trassenführung an diesen Sommertagen besonders rasch aufwärmt. „Neben speziellen Fensterfolien und meterlangen Lüftungskiemen für Frischluftzufuhr testen die Wiener Linien auch die Nachrüstung älterer Waggone mit Klimaanlagen, um die Fahrt für die Fahrgäste angenehmer zu machen“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Für alle, die noch immer ins Schwitzen kommen, überraschen die Wiener Linien dieser Tage im Rahmen einer „erfrischenden“ Verteilaktion mit „duften Deos“. In den Stationen entlang der U6 werden über 14.000 Gratis-Deos an die Fahrgäste verteilt.

Erst kürzlich wurde ein breites Cooling-Paket für die U6 vorgestellt, im Rahmen dessen die Wiener Linien die Nachrüstung alter Züge mit Klimageräten testen. Bereits jetzt sind fast 50 Prozent aller Züge auf der U6 klimatisiert. Im Rahmen eines Pilotprojekts wird nun die Umrüstung der restlichen Fahrzeuge auf neuartige Heiz- und Kühlgeräte getestet. Verläuft die mehrmonatige Testphase positiv, sollen die noch nicht klimatisierten Waggone nach und nach mit Klimaanlagen ausgerüstet werden.

Erster Schritt: Sonnenschutzfolien und Lüftungskiemen

Bereits heuer sorgen erste Maßnahmen für Abkühlung. Bei den Zügen ohne Klimagerät werden Sonnenschutzfolien an den Scheiben angebracht. Allein dadurch kann die Temperatur in den Fahrzeugen um bis zu vier Grad verringert werden. Zusätzlich wurden bei den Fenstern Lüftungskiemen eingebaut, die für mehr Durchzug und Frischluft in den Wägen sorgen. Seit Ende April sind die Züge zudem durchmischt unterwegs: Das heißt jeder Zug hat klimatisierte Wägen mit dabei. Erkennbar sind diese unter anderem an den gelben Haltestangen.

Über weite Strecken fährt die U6 oberirdisch, vor allem entlang des Gürtels. In den Sommermonaten heizen sich die Züge auf der Fahrt auf der 17,4 km langen Strecke zwischen Siebenhirten und Floridsdorf besonders stark auf, die Wiener Linien arbeiten an einer ständigen Verbesserung der Situation für die Fahrgäste.

