Großes Fest: 40 Jahre Schaffelbad

Der Urknall der Thermengeschichte wurde gefeiert

Loipersdorf (OTS) - Am 14. Juli feierte das Schaffelbad der Therme Loipersdorf, also eine der drei Thermenwelten, sein 40-jähriges Jubiläum. Der Bau einer der ersten und schönsten Entspannungs-Oasen hat eine ganze Region maßgeblich verändert und gilt als eine der größten wirtschaftlichen Pionierleistungen der Steiermark der Nachkriegszeit. Allerhand Prominenz kam der Einladung von Thermengeschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini nach und ließ sich die Jubiläumsfeier im legendären Loipersdorfer Schaffelbad nicht entgehen. Zusammen mit dem Hotel "Das Sonnreich" und dem "Congress Loipersdorf" setzt das Unternehmen auch weiterhin wichtige wirtschaftliche Impulse in der gesamten Südoststeiermark. Auch Landesrat ÖkR Johann Seitinger zeigte sich begeistert. Es war ein tolles Fest!

Die komplette Presseaussendung finden Sie hier: Presse-Materialien

