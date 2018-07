Vier Verkehrstote in der vergangenen Woche

208 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 15. Juli 2018

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Motorradlenker und jeweils ein Pkw-Lenker und ein Lkw N1- Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es im Bezirk Weiz, Steiermark bei dem ein Motorrad-Lenker ums Leben kam. Der Lenker streifte den Spuren zufolge in einer Linkskurve einen etwa zehn Zentimeter hohen Randstein und in weiterer Folge einen Leitpflock, was zum Sturz geführt hatte. Trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfe Maßnahmen verstarb der Lenker am selbigen Tag im Krankenhaus. Am Wochenende verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich auf Österreichs Straßen

Drei Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und einer auf einer Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, je einer in Tirol und in der Steiermark beklagt werden.

Die vermutliche Hauptunfallursache war bei allen vier Unfällen Unachtsamkeit/Ablenkung. Ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsagehöriger und zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 15. Juli 2018 gab es im österreichischen Straßennetz 208 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 190 und 2016 222.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Christoph Pölzl, BSc

Pressesprecher des Ministeriums

+43 (0) 1-531 26 - 2040

christoph.poelzl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-1-90600-88503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at