Yadea führt in 77 Ländern Kleinkrafträder der Diamond Edition ein

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 8. Juni veranstaltete Yadea Inc., ein führender Hersteller und Exporteur von Kleinkrafträdern, in Shanghai eine Launch-Veranstaltung unter dem Motto "A Revolution of Better Quality" (dt. "Eine Revolution der besseren Qualität"). Das Unternehmen schloss sich mit 16 führenden Anbietern wie Panasonic, Bayer, Beckers und LG zusammen, um die Kleinkrafträder der Diamond Edition, die den strengen Branchenanforderungen genügen, auf den Markt zu bringen.

Im Rahmen der Launch-Veranstaltung feierte die erste Produktionscharge der Diamond Edition (E7, Zhanrui und Leite) ihren Auftakt. Die Kleinkrafträder werden gleichzeitig in 77 Ländern eingeführt und bieten fünf zentrale Wettbewerbsvorteile: höhere Fahrzeugstärke, mehr Komfort, sicheres Fahrerlebnis, längerer Lebenszyklus und bessere Leistung. Yadea hat den Garantiezeitraum für die Diamond Edition verlängert, der nun doppelt so lange gilt wie für herkömmliche Kleinkrafträder und zusätzliche Leistungen für Teile bietet, die in der Regel nicht unter die Garantie fallen.

Frank Müller, Chief Operating Officer des deutschen Verbands für Kleinkrafträder, zollte der Diamond Edition von Yadea seine Anerkennung und sprach von einem "deutschen Qualitätsstandard". Der US-Einzelhändler Timothy Allan lobte die modische Optik und die robuste Qualität der Produkte von Yadea in den höchsten Tönen und erwartet eine möglichst schnelle Einführung der Diamond Edition auf dem US-amerikanischen Markt.

Yadea-Produkte werden nun in 77 Ländern verkauft, einschließlich der USA und Deutschland. 2018 wurde Yadea zum ersten regionalen Förderer der Branche zweirädriger Kleinkrafträder in der Geschichte des FIFA World Cup(TM), was sein ambitioniertes und vorausdenkendes Vorhaben des Aufbaus einer "globalen Marke" widerspiegelt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/718701/Yadea.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Kalvin Tan

+86-180-0131-5506