EVO-tech wächst mit neuem 3D-Drucker

Schörfling (OTS) - Mit der Präsentation eines 3D-Druckers im XL-Format setzt EVO-tech auf Wachstum. Dafür sucht das Unternehmen mit Sitz in Schörfling am Attersee qualifizierte Mitarbeiter und verspricht attraktive Karrierechancen in einer Zukunftsbranche.

EVO-tech präsentiert seinen EVO-lizer EL-102 Drucker mit einem Verkaufspreis von ca. € 50.000,- erstmals am 12. und 13. September im Rahmen der Hausmesse einer breiten Öffentlichkeit. Geschäftsführer Markus Kaltenbrunner: „Der EL-102 erlaubt mit seinem Bauraumvolumen von 102 Litern nicht nur den Druck großer Bauteile. Darüber hinaus setzt er mit einer integrierten Materialtrocknung, Innenraumtemperaturen von bis zu 100 Grad, einem Vakuumstammtisch und weiteren technischen Features neue Standards bei Reproduzierbarkeit und Serienfertigung.“

Mit zwei Druckern am Markt

Mit dem EL-102 baut EVO-tech auf die Effizienzvorteile, die der 3D-Druck bei der Fertigung von Einzel- aber auch Serienteilen bringt. Darüber hinaus verspricht sich das Unternehmen von seiner Neuentwicklung auch einen weiteren Schritt in Richtung Marktführerschaft im 3D-Druck mit technischen Kunststoffen. Markus Kaltenbrunner: „Wir sind ab sofort mit zwei Druckern am Markt und können jedem Kunden ein attraktives Angebot machen. Egal ob er aus dem Betriebsmittel- und Vorrichtungsbau, der Automatisierungstechnik, dem Bildungsbereich oder aus anderen Branchen kommt.“

Techniker und Vertriebsmitarbeiter gesucht

Neben dem EL-102 deuten auch Umsatzzuwächse von zuletzt mehr als 50 Prozent und die Eröffnung einer Niederlassung in Deutschland darauf hin, dass die Weichen bei EVO-tech auf Wachstum gestellt sind. Deshalb geht das Unternehmen jetzt auch bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern in die Offensive. Markus Kaltenbrunner: „Konkret suchen wir derzeit Vertriebsmitarbeiter für Deutschland und Österreich, Techniker und Buchhalter. Wer eine Karriere in einer absoluten Zukunftsbranche machen möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu bewerben.“



Über EVO-tech:

EVO-tech ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz im Schörfling am Attersee und einer Niederlassung in Deutschland. Seit der Unternehmensgründung durch Geschäftsführer Markus Kaltenbrunner versteht man sich als Komplettanbieter im Bereich der additiven Fertigung bzw. des professionellen 3D-Drucks mit ausgeprägter Beratungs- und Servicekomponente. Als solcher entwickelt und produziert EVO-tech FFF-Drucker für die additive Fertigung. Ein weiterer Fokus liegt auf der Entwicklung und Adaption von Filamenten bzw. technischer Kunststoffe. Die Zielmärkte des Unternehmens sind Österreich, Deutschland und die Schweiz.

Hausmesse EVO-tech 2018 12.-13.9.2018

Am 12.9. und 13.9.2018 laden wir alle Kunden, Freunde und Interessenten herzlich zu unserer Hausmesse in Schörfling ein.

Es wartet wieder ein interessantes Programm rund um das Thema additive Fertigung auf Sie:



Weltpremiere unserer brandneuen 3D Druckers EL-102

Neue Entwicklungen in der additiven Fertigung

Filamente für den 3D Druck

Gelegenheit für Gespräche mit Experten und Anwendern



Ein Vorgeschmack auf die Keyfeatures des EL-102:



Bauraum 500x400x510mm

Innenraumtemperatur bis 100°C

Vakuumspanntisch

Integrierte Filamenttrocknung

Integrierte Wasserkühlung

und vieles mehr…



Gehen Sie mit uns gemeinsam den nächsten Schritt in der EVO-lution der additiven Fertigung und melden Sie sich zu unsere Hausmesse an!



Datum: 12.09.2018, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: EVO-tech GmbH

Gahberggasse 9a , 4861 Schörfling, Österreich

Url: https://evo-tech.eu/events/hausmesse-evo-tech-2018

Rückfragen & Kontakt:

EVO-tech GmbH, office @ evo-tech.eu