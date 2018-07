„Ich gelobe“ – 250 Jungstudierende feiern ihre Sponsion an der IMC FH Krems

Die Junge Uni 2018 stand unter dem Motto "Digitalize ME!"

Krems (OTS) - "Hier an der Fachhochschule wird gelehrt, geforscht und gelernt“, erklärte die Rektorin der IMC FH Krems Mag. Eva Werner den 250 Jungstudierenden im Alter von 10-13 Jahren am Anfang der Jungen Uni 2018. Bereits zum zwölften Mal fand diese von 09.- 13. Juli an der IMC FH Krems am Campus Krems statt. Am Ende der Woche wissen die Jungakademikerinnen und Jungakademiker nun wie es ist, einmal Hochschulluft zu schnuppern, von richtigen Professorinnen und Professoren zu lernen und mit ihnen zu forschen und zu experimentieren. Auch die 14-19-järhigen durften beim Youth Day erleben wie es sich anfühlt, eine Studentin oder ein Student zu sein. Das Motto der Jungen Uni Woche war 2018 „Digitalize ME!“.

"Ich gelobe" und Sponsionshut-Werfen

Ganz wie die „Großen“ eine Woche zuvor, schlossen die Jungstudierenden ihr Studium mit einer Sponsion am Freitag, den 13. Juli 2018 im Veranstaltungssaal der IMC FH Krems ab. Wichtigster Programmpunkt war dabei das feierliche, mit der lateinischen Formel "Spondeo" eingeleitete Gelöbnis, „das ganze Leben lang neugierig zu bleiben und immer Interesse an Wissenschaft und Forschung zu zeigen" sowie das Werfen des Sponsionshutes. Ein weiteres Highlight war das Junge Uni Video, welches die Erlebnisse der letzten Tage zusammenfasste. Mit den Jungakademikerinnen und Jungakademikern feierten Prof.(FH) Dr. Karl Ennsfellner, Geschäftsführer der IMC FH Krems, Prof.(FH) Mag. Eva Werner, Rektorin der IMC FH Krems, Lehrende und Workshopleiterinnen und – leiter sowie zahlreiche prominente Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, darunter auch Landesrätin Mag. Christiane Teschl-Hofmeister. Dank der vielen Förderer und Sponsoren belaufen sich die Kosten der Jungen Uni für die Eltern auf nur neun Euro pro Jungstudierenden, gleichzeitig wird ein abwechslungsreiches Programm von höchster Qualität geboten.

„Digitalize ME!“

Die Jungstudierenden konnten bei den 38 Vorlesungen und in den 58 Workshops der Jungen Uni 2018 in das Reich der Wissenschaft und Forschung eintauchen und die Faszination des Lernens und Wissens erleben. Heuer lernten Sie dabei die spannende neue Welt der Digitalisierung kennen, denn das Motto war „Digitalize ME!“. Die Jungstudierenden erfuhren dabei, wie die Digitalisierung unser Leben beeinflusst und was das für uns bedeutet. Zusätzlich machten den Jungstudierenden verblüffende Experimente und spannende Projekte Lust auf den Uni-Alltag.

Youth Day für 14+

Zum Abschluss der Jungen Uni gab es für die 14-19-jährigen den „Youth Day“. An diesem Tag konnten die Jungstudierenden aus einem Pool aus interessanten Workshops wie beispielsweise „Was du wirklich willst? Träume – Visionen – Zukunft“, „Nanoforschung. Zwischen Chemie, Physik und Medizin“ oder „Entdecke dein wahres Potential! Stärken, Stärken“ wählen und so Hochschulluft an der IMC FH Krems schnuppern. Darüber hinaus gaben Forscherinnen und Forscher am „Marktplatz der Wissenschaft“ Antworten auf die Fragen „Was ist kälter als Eis“, „Wie viele Farben hat das Licht“ und „Wie viele Erdbeben ereignen sich in Österreich pro Jahr?“. Insgesamt haben am Youth Day 40 Jungstudierende teilgenommen.

Vom Lernen begeistert

„Ich dachte, dass Wissenschaft mega fad ist, aber jetzt weiß ich wegen dem Workshop gestern, dass Wissenschaft sehr cool ist“, zeigt sich Junge Uni Teilnehmerin Emma Tüchler begeistert. „Also ich finde die Junge Uni war für mich sehr interessant und sehr lehrreich, es war auch sehr vielseitig, ich habe von allem ein bisschen was gelernt. Es gefällt mir sehr gut und ich bin mir sicher, dass ich nächstes Jahr wieder hierherkommen werde“, freut sich Junge Uni Teilnehmer Felix Maier.

UNESCO-ausgezeichnetes Pionierprojekt

Die Junge Uni wurde 2006 als "erste Jugenduniversität Niederösterreichs" von der FH Krems ins Leben gerufen und wird seitdem jährlich erfolgreich durchgeführt. In den über zehn Jahren konnten über 2.000 Jungstudierende für Themenbereiche wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Management, Biotechnologie, IT und Sprachen begeistert werden. 2008 wurde das Projekt von der UNESCO als österreichisches Dekadenprojekt für Nachhaltigkeit ausgezeichnet und ist mittlerweile mit weltweit über 150 Kinder- und Jugendunis in einem Netzwerk. „Unser Ziel ist auch 2018, den Jungstudierenden während der Jungen Uni Woche Einblicke in neue Themengebiete zu geben, wir wollen sie für Wissenschaft und Forschung begeistern und sie gleichzeitig dazu ermutigen neugierig und offen durchs Leben zu gehen“, erklärt die Projektleiterin Sabine Steinkellner, MA.

