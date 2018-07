Generalerneuerung der B 17 in Wiener Neustadt beginnt

Gesamtbaukosten von rund 530.000 Euro übernimmt zur Gänze das Land Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf Grund des Alters der Straßenkonstruktion und den aufgetretenen Fahrbahnschäden (starke Verdrückungen und Spurrinnen in den Kreuzungsbereichen, Netzrisse, Ausmagerungen) entspricht die Fahrbahn der Landesstraße B 17 zwischen der Johannes Gutenberg Straße und dem Lagerhaus in Wiener Neustadt nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Aus diesem Grund hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, diesen Bereich der Landesstraße B 17 zu sanieren. Der Baubeginn für die Fahrbahnerneuerung wurde heute, Freitag, vorgenommen.

Die Landesstraße B 17 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 14.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Die Fahrbahnsanierung sieht eine Erneuerung der Trag- und Deckschicht auf einer Länge von rund 750 Metern vor. Unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite wird auf einer Sanierungsfläche von rund 10.400 Quadratmetern die Fahrbahn der Landesstraße B 17 bis zu 13 Zentimeter abgefräst und eine zehn Zentimeter starke Binderschicht sowie eine drei Zentimeter starke Belagsschicht wieder eingebaut. Die Aufstellflächen vor den Kreuzungsbereichen B 17/Josef Mohrgasse und B 17/Prof. Dr. Stephan Koren Straße werden mit neuen Betonfeldern ausgestattet.

Die Arbeiten werden je nach witterungsbedingten Baufortschritt in einer Bauzeit von rund drei bis vier Wochen von der Arbeitsgemeinschaft Held & Francke – Granit – Gebrüder Haider ausgeführt.

Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 530.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

In der Zeit vom 23. Juli bis 17. August ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Verkehrsführung sieht freie Fahrt für den Durchzugsverkehr von Süden Richtung Norden vor (Verkehr wird halbseitig an der B 17 durch den Baustellenbereich geführt). Eine großräumige Umleitung für Verkehrsteilnehmer von Norden in Fahrtrichtung Süden wird eingerichtet. Die Umleitung erfolgt einerseits aus westlicher Richtung kommend (A 2 Wöllersdorf) über die Kreisverkehrsanlage L 151 und führt über die Badenerstraße – Flugfeldgürtel – Wöllersdorferstraße – Pernerstorferstraße – Mießlgasse zum „Platz der Menschenrechte“ (grüne Route) und andererseits aus nördlicher bzw. östlicher Richtung kommend über die B 21b bzw. über die B 60 Pottendorferstraße (violette Route).

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

