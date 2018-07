Abgas-Skandal: Aktion „dieselklage.at“ auf Info-Tour für betroffene Konsumenten und Unternehmen durch Österreich - Graz/FOTO/TERMIN

Wertverlust, Probleme nach Update: Aktion mit riesengroßer Abgas-Wolke am Samstag, 21. Juli, Kapistran Pieller Platz, Graz, um auf Folgen des Skandals für Kunden hinzuweisen

Graz (OTS) - Die Aktion „dieselklage.at“, die von der nicht gewinnorientierten Plattform für Sammelklagen COBIN claims ins Leben gerufen wurde, wird am Samstag, 21.7., in Graz, Kapistran Pieller Platz, zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr Betroffene des VW-Abgasskandals über rechtliche Möglichkeiten in dem Fall informieren. Betroffene Kunden beklagen vor allem den Wertverlust am Gebrauchtwagenmarkt und verbreitet gemeldete Schäden an Autos nach Updates. Medienvertreter sind zu diesem Informations- und Foto-Termin herzlich eingeladen.

Datum: 21.07.2018, 09:30 - 13:30 Uhr

Ort: Kapistran-Pieller-Platz

8010 Graz, Österreich

Url: http://www.dieselklage.at

