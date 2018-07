MediDate übernimmt Medical One und baut Marktführerschaft in Europa aus

Das Berliner e-Health-Startup übernimmt den Wettbewerber inklusive aller Mitarbeiter (FOTO)

Berlin (ots) -

- MediDate, Premiumanbieter für plastische Chirurgie, übernimmt

die führende plastisch-ästhetische Klinikgruppe Medical One und

stärkt Position als europäischer Marktführer

- Die digitale Expertise und Beratungsqualität von MediDate werden

um die medizinische Fachkompetenz und das Ärztenetzwerk

von Medical One ergänzt

- Die bestehende Infrastruktur wird durch das Klinik- und

Praxisnetzwerk von Medical One weiter ausgebaut

Das e-Health-Startup MediDate übernimmt seinen Konkurrenten Medical One GmbH aus München und vollendet den Wandel vom digitalen Vermittler zum Premiumanbieter medizinischer Leistungen im Bereich der plastisch-ästhetischen Chirurgie. Das 2014 von Eiko Gerten und Nico Kutschenko gegründete Unternehmen erhält Zugang zum großen Netzwerk an Kliniken sowie Ärzten und weiterem Fachpersonal von Medical One und erweitert sein Produktportfolio somit massiv. Auf diesem Weg baut MediDate seine Position als Europas Marktführer aus und treibt die Digitalisierung und Transparenz im deutschen Markt aktiv voran. Earlybird Venture Capital, als der größte hinter MediDate stehende Investor, übernimmt die Finanzierung.

Eiko Gerten und Nico Kutschenko, Gründer und Geschäftsführer von MediDate, erklären:"Die Übernahme von Medical One ist ein wichtiger Schritt für MediDate, auf den wir lange hingearbeitet haben. Durch die Übernahme haben wir in nur drei Jahren unseren Zugang zu Kooperationspraxen und -kliniken zum leistungsstärksten Netzwerk in Europa ausgebaut. Die neuen Kollegen profitieren dabei von unserer digitalen Innovationskraft und Infrastruktur." Sebastian Vohradnik, CEO von MediDate, ergänzt: "Mit dieser Übernahme schaffen wir die Grundlage für unsere nun zusätzlich beschleunigte Wachstumsstrategie. Unser Ziel bleibt, plastisch-ästhetische Spitzenmedizin auf höchstem qualitativen Niveau jedem zugänglich zu machen. Gleichzeitig werden wir die Internationalisierung des Geschäfts zügig vorantreiben."

Hendrik Brandis, Partner bei Earlybird Venture Capital, einem der größten Risikokapitalgeber Europas und Investor von MediDate, bewertet den Zusammenschluss: "Die Übernahme von Medical One durch MediDate ist symbolisch für den fortschreitenden industriellen Strukturwandel: Immer mehr digitale Innovatoren erschließen auch die analogen Segmente und erheben damit Anspruch auf die Übernahme von Führungsrollen etablierter Branchen."

Die Digitalisierung des fragmentierten Marktes plastisch-ästhetischer Medizin ist wichtiger Teil des Geschäftsmodells von MediDate. Ziel dabei ist, die Transparenz für Patienten zu erhöhen und zugleich ganzheitlich-hochwertige Erfahrungen sicherzustellen - unabhängig vom Kundenstandort. Dazu sagt Heidi Zinser, Geschäftsführerin von Medical One: "Beide Unternehmen ergänzen sich ideal: Die innovative Kundengewinnung von MediDate ermöglicht es uns bei Medical One unser Potential voll auszuschöpfen. MediDate hingegen ist nun voll integrierter Anbieter aller relevanten Leistungen im Interesse der Patienten. Wir freuen uns über die Veränderung und schauen vertrauensvoll auf eine gemeinsame Zukunft."

MediDate bedient mit seinem Netzwerk vielfältige Patientenbedürfnisse im Bereich der plastisch-ästhetischen Medizin in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Produktportfolio von MediDate wächst durch die Übernahme um die Bereiche "non-invasive medicine" (Filler, Botox), "weight" (Magenballon) und "hair" (Haartransplantation). MediDate übernimmt die Medical One GmbH zu 100 Prozent und übernimmt auch sämtliche Mitarbeiter am Standort München; Hauptsitz von MediDate bleibt Berlin. Über weitere Details der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart.

Über eHealth MediDate GmbH

MediDate ist Europas führender digitaler Premiumanbieter für

plastisch-ästhetische Medizin mit Hauptsitz in Berlin. MediDate wurde

2014 von Eiko Gerten und Nico Kutschenko mit der Mission gegründet,

Spitzenmedizin jedem zugänglich zu machen. Das e-Health-Unternehmen

organisiert und digitalisiert den gesamten Operationsprozess in der

plastisch-ästhetischen Chirurgie - mit Ausnahme des chirurgischen

Eingriffs - und entlastet somit Ärzte, Fachpersonal und Patienten.

Patienten bietet die Online-Plattform Zugang zu hochqualitativen

Behandlungen bei führenden Medizinern. Dabei garantiert ein Netzwerk

unabhängiger Experten höchste Qualität und Transparenz.

Weitere Informationen auf: www.medidate.de

Über Medical One GmbH

Medical One ist mit 24 Standorten und ca. 10.000 Behandlungen pro

Jahr die deutschlandweit führende Klinikgruppe für Plastische und

Ästhetische Chirurgie. Das Leistungsangebot umfasst die chirurgische

und nicht-chirurgische Behandlung von Gesicht, Figur und Brust, das

Abnehmen mit pose® sowie dem Magenballon und Haartransplantationen.

Für die Medical One GmbH arbeitet ein international erfahrenes Team

spezialisierter Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie,

Innere Medizin und weitere Fachrichtungen vertrauensvoll zusammen.

Der Anspruch: eine bundesweit einheitliche Behandlungsqualität auf

höchstem Niveau. Alle Kliniken und Beratungszentren werden daher

regelmäßig intern und durch externe Institute wie TÜV SÜD

kontrolliert. Weitere Informationen auf: www.medical-one.de

Rückfragen & Kontakt:

eHealth MediDate GmbH

Torstr. 35

Germany - 10117 Berlin

Tel.: +49-(0)30-91568309

E-Mail: presse @ medidate.de

Internet: medidate.de