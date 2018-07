Alle Citroën PKW-Modelle erfüllen bereits heute die neuen Abgasnormen EURO 6d-TEMP und EURO 6c

Mehr als 1 Jahr technologischer Vorsprung mit den Euro 6d-TEMP Motoren.

Wien (OTS) - Die Citroën PKW Modelle erfüllen bereits heute die neue Abgasnorm Euro 6d-TEMP mehr als ein Jahr bevor diese am 1. September 2019 in Kraft treten wird und überspringen damit die Norm Euro 6c. In den Citroën-Modellen kommen hocheffiziente Dieselmotorisierungen mit SCR-Technologie (selektive katalytische Reduktion) sowie in den PureTech-Benzinmotoren die neuen Partikelfilter zum Einsatz.

Der neue Citroën Berlingo, der im Herbst in Österreich seine Markteinführung feiern wird, kommt ebenfalls bereits mit neuen Euro 6d-TEMP-Motoren in den Handel.

Und das Kooperationsmodell Citroën C1 erfüllt seit Anfang Juli die Norm Euro 6c, die ab 1. September diesen Jahres Gültigkeit erlangt.

Generell gilt: Fahrzeuge, die nur die Grenzwerte nach dem WLTP einhalten, entsprechen der Norm Euro 6c. Fahrzeuge, die auch die Grenzwerte des Testzyklus RDE einhalten, entsprechen der Norm Euro 6d-TEMP. Ab dem 1. September 2019 müssen alle neu zugelassenen Fahrzeuge die Abgasnorm Euro 6d-TEMP erfüllen. Citroën hat also einen technologischen Vorsprung von mehr als einem Jahr.

Zielsetzung von Citroën ist es, die Referenzmarke hinsichtlich des Komforts zu werden. Dazu gehören nicht nur das Advanced Comfort Programm sondern auch laufruhige, effiziente und sparsame Motoren, wie sie Citroën in seinem gesamten Modellprogramm anbietet.

Citroën erfüllt schon Euro 6d-TEMP, denn Euro 6 ist nicht gleich Euro 6

Fahrzeuge, die nur die Grenzwerte nach dem WLTP einhalten, entsprechen der Norm Euro 6c, wie bspw. das Kooperationsmodell Citroën C1. Fahrzeuge, die auch die Grenzwerte des Testzyklus RDE einhalten, entsprechen der Norm Euro 6d-TEMP. Ab dem 1. September 2019 müssen alle neu zugelassenen Fahrzeuge die Abgasnorm Euro 6d-TEMP erfüllen.

Alle Citroën-PKW-Modelle (ausgenommen der C1) erfüllen bereits heute die Abgasnorm Euro 6d-TEMP.

BlueHDi-Technologie: Innovative Kombination mehrerer Verfahren

Seit Juli 2018 halten alle PKW von Citroën mit Dieselmotoren die strenge Norm Euro &d-TEMP ein. Die BlueHDi-Technologie beruht auf der innovativen Kombination von gleich drei Verfahren zur Abgasreinigung. Der effiziente Partikelfilter FAP beseitigt bis zu 99,9 Prozent der Feinstaubemissionen. Die selektive katalytische Reduktion (SCR) reduziert den Ausstoß von Stickoxiden um 90 Prozent. Die Gase Kohlenwasserstoff und Kohlenmonoxid verwandelt der Oxidationskatalysator in Wasser und Kohlendioxid. Der Stickoxid-Ausstoß bewegt sich damit auf dem Niveau von Benzinmotoren, der Ausstoß von Kohlendioxid liegt im Vergleich sogar um 15 Prozent darunter. Gleichzeitig verbraucht der BlueHDi-Motor circa 20 Prozent weniger Kraftstoff als ein Benzinmotor.

Der PureTech-Motor – Engine of the Year!

Bei vielen Citroën-Modellen kommen auch die neuen Dreizylinder-PureTech-Motoren zum Einsatz. Sie sind leichter und kompakter als die vorherigen Vierzylindermotoren. Außerdem wurde die Verbrennung optimiert, die Reibung reduziert und somit die Effizienz der Motoren gesteigert. Der neue Partikelfilter mit passiver Regeneration verringert den Partikelausstoß mit einer Reinigungseffizienz von über 75 Prozent. Insgesamt senken sich durch die neue Motorentechnologie der Verbrauch und die CO2-Emissionen gegenüber den Motoren der Vorgängergeneration um bis zu 25 Prozent. Die Folge: Das Engine Technology International Magazine zeichnete den 1,2 l Dreizylinder-PureTech-Benzinmotor zum vierten Mal in Folge in der Kategorie 1,0 – 1,4 l als „Engine of the Year“ aus. (siehe https://www.ukimediaevents.com/engineoftheyear/results.php?id=85 )

Über die Marke Citroën

Citroën steht für Kreativität und Technologie im Dienste des Wohlbefindens. Seit 1919 ist Citroën ein wichtiger Akteur bei der Entwicklung und Erneuerung des Automobils. Die Marke gibt konkrete und optimistische Antworten auf die Herausforderungen jeder Epoche mit Modellen wie dem neuen Citroën C3 oder dem neuen kompakten SUV Citroën C3 Aircross. Die menschennahe Marke lässt sich vor allem von den Menschen und Lebensarten inspirieren. Diese Positionierung unterstreichen die Markensignatur „Inspired by You“, die einzigartige Online-Bewertungsplattform Citroën Advisor oder auch Mobilitätsdienstleistungen wie Citroën Rent&Smile (je nach Land) und Earn&Drive (je nach Land). Citroën – das bedeutet 10.000 Anlaufstellen für Kunden in nahezu 80 Ländern und mehr als 1,1 Millionen verkaufte Fahrzeuge im Jahr 2017. Citroën steht aber auch für acht Titel in der Herstellerwertung der Rallye-Weltmeisterschaft und drei Titel in der Herstellerwertung der Tourenwagen-Weltmeisterschaft in den Jahren 2014 bis 2016. Im Jänner 2017 feierte Citroën die Rückkehr in die Rallye-Weltmeisterschaft.

