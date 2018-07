GIMAC und TerraPay kündigen Partnerschaft zur Einführung eines grenzüberschreitenden Echtzeit-Geldtransfers in der CEMAC-Region an

London (ots/PRNewswire) -

GIMAC, die regionale Plattform für elektronische Geldtransfers in Zentralafrika, und TerraPay, der weltweit erste mobile Zahlungsschalter, haben ein strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, der das Geldtransferökosystem in der CEMA-Region stärken soll. Die Partnerschaft ermöglicht sofortige grenzüberschreitende Geldtransfers zu Bankkonten und mobilen Geldbörsen in der CEMAC-Zone, die sich aus Kamerun, der Republik Kongo, Gabun, Äquatorialguinea, der Zentralafrikanischen Republik und Tschad zusammensetzt.

GIMAC wird den behördlichen und sicherheitsrelevanten Rahmen des Geldtransferökosystems sowie die Interoperabilität zwischen Banken, öffentlichen Kassen, Post- und Mikrofinanzinstituten und elektronischen Geldüberweisungsdiensten in der Zentralafrikanischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft (CEMAC) definieren und aufbauen. Angetrieben vom globalen Abwicklungsdienst für mobile Geldbörsen von TerraPay wird die Partnerschaft weltweiten Migranten helfen, schneller und bequemer Geld in Echtzeit zu mobilen Geldbörsen und Bankkonten in Zentralafrika zu senden.

"Die Zusammenarbeit von TerraPay mit GIMAC ist Teil der langfristigen Strategie des Unternehmens, Interoperabilität zu ermöglichen und die Finanzdienste in Afrika zu demokratisieren. Unsere Partnerschaft könnte helfen, eine Vision für günstige und einfache Geldtransfers in die CEMAC-Region zu realisieren und die Schaffung eines Ökosystems zu beschleunigen, das gleichermaßen essenziellen Wert für Interessensgruppen und Konsumenten bietet. Das wirtschaftliche und soziale Hauptziel unserer Partnerschaft ist es, Migranten aus der CEMAC-Region dabei zu unterstützen, Zugang zu einem günstigen, sicheren und sofortigen Zahlungsmedium zu erhalten," erklärt Ambar Sur, Gründer und CEO von TerraPay.

"Die Digitalisierung von Geldtransferdiensten ist der letzte Schritt dabei, die Auslieferung unserer Finanzdienstleistungen zu verbessern. Durch diese Partnerschaft trägt GIMAC zur Reduktion von Transferkosten und zur Verbesserung der Lebensqualität vieler Menschen in der CEMAC-Region bei. Über TerraPay eingehende Geldtransfers werden sofort an die Empfängerbankkonten, mobilen Konten oder Prepaidkartenkontos weitergeleitet", erklärt Mr. Valentin Mbozo'o, CEO von GIMAC.

TerraPay revolutioniert die Art und Weise, auf die sich Geld weltweit bewegt. Das Unternehmen ist dabei, durch das Verlinken mobiler Geldbörsen mit bereits existierenden digitalen Finanzdienstleistern in voller Eigenverantwortung für das Erzielen und/oder Sicherstellen der Einhaltung jeglicher aufsichtsrechtlicher Anforderungen an den Geschäftsbetrieb, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln.

