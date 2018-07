Microland auf G-Cloud 10-Status hochgestuft

Unternehmen wird Cloud-Dienste für Regierung und öffentlichen Sektor im VK bereitstellen

Microland, ein Beschleuniger des digitalen Wandels, hat heute bekanntgegeben, dass es unter der Crown Commercial Service-(CCS-)Initiative der Regierung des Vereinigten Königreichs den Lieferantenstatus G-Cloud 10 erreicht hat. Damit ist Microland berechtigt, auf Basis des G-Cloud 10-Frameworks für die Zentralregierung, die lokale Regierung, Verwaltungsstellen für Gesundheit, Bildung und dezentrale Behörden, Notdienste, Verteidigung sowie gemeinnützige Organisationen Cloud-Hosting, Cloud-Software und Cloud-Supportdienste bereitzustellen.

Microland hat seine Dienste und Lösungen strategisch erweitert und damit seine Partnerschaft mit dem öffentlichen Sektor im VK gefestigt, um dort die Digitalisierung voranzutreiben. Daneben gibt es noch den 'Digital Council in a Box' Accelerator speziell für die lokale Regierung, der im letzten Monat an den Start ging. Mit den drei Digital Accelerators 'Citizen First', 'Agile IT' und 'One Council' ist es bei Parlamenten und lokalen Behörden auf enorm positive Resonanz gestoßen.

Der G-Cloud Digital Marketplace bietet jetzt eine Reihe von Microland Digital Accelerators, beispielsweise -

Hybrid/Multi-Cloud-Lösung (Azure, AWS, Private Cloud) - Now2Cloud Accelerator

ITIL-gestützte/SLA-basierte IT Managed Services (BS, Datenbank, Messaging, AD, Netzwerke) - Agile IT Accelerator

VDI, O365, einheitliches Kommunikationssystem, AD-Lösungen - Digital Workplace Accelerator

Lösungen für Geschäftsanwendungen - smartTraining, smartHR, Sharepoint, Application Packaging - Digital Applications Accelerator

Verschiedene IT-Automatisierungsplattformen - 'smartInsights' Accelerator

SD WAN-Lösung - smartBranch Accelerator

"Wir bei Microland sind stolz auf unsere Arbeit mit dem öffentlichen Sektor im Vereinigten Königreich und wir danken der dortigen Regierung für diese G-Cloud-Initiative. Wir haben unseren G-Cloud 9-Lieferantenstatus dazu genutzt, unsere Kunden im öffentlicher Sektor mit hochwertigen Cloud-Diensten zu versorgen. Mit dem hochgestuften Status als G-Cloud 10-Lieferant können wir den öffentlichen Sektor bei der Digitalisierung durch gesteigerten Mehrwert noch besser unterstützen. Durch Implementierung differenzierter Cloud-Strategien für Unternehmen sind wir in der Lage, den Geschäftserfolg und das Kundenerlebnis zu verbessern. Dazu kommen unsere integrierten digitalen Lösungen, Dienste und Plattformen zum Einsatz", sagte Nagaraja Kini, Head - UK Public Sector, Microland.

"Durch Integration aufstrebender Technologien in Kombination mit Automatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenz für Geschäftsprozesse helfen wir Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, agiler und innovativer zu werden. In unserem Digital Hub in Birmingham beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter mit Sicherheitsüberprüfung, die verschiedene Kunden im VK und in Kontinentaleuropa mit offiziellen vertraulichen Diensten betreuen. In Kombination mit der hohen Servicequalität ist Microland einzigartig aufgestellt, um in gemeinsamer Anstrengung mit dem öffentlichen Sektor im VK den Bürgerservice zu verbessern", sagte Sandy Hardikar, SVP & Head - Europe, Microland.

