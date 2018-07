Nüsse und Trockenobst können eventuell die Darmgesundheit verbessern

Eine Studie, die vor kurzem in der Zeitschrift The Journal of Nutrition veröffentlicht wurde, hat die Auswirkung untersucht, die der Verzehr von Walnüssen auf die Darmgesundheit (menschliche Darmflora) hat. Die Ergebnisse zeigten, dass der Verzehr von Walnüssen (42 g/Tag) eine Auswirkung auf die menschliche Darmflora hat, da sich die Anzahl nützlicher Bakterien erhöht, was der Gesundheit des Verdauungssytems förderlich ist.[1].

Auch der Verzehrt von Mandeln wurde mit einer besseren Darmgesundheit in Verbindung gebracht (42 g/Tag). Aufgrund ihres Gehalts an ungesättigten Fettsäuren kann der Verzehr von Mandeln sich auf die Bakterien auswirken, die im menschlichen Verdauungstrakt vorhanden sind. Es wurde außerdem beobachtet, dass "gute" Fette (ungesättigte Fettsäuren) antimikrobielle Eigenschaften haben, die förderlich für die Adhäsion von Mikroben an der Darmschleimhaut sein können[2].

Außerdem zeigte sich, dass der Verzehr von Pflaumen helfen könnte, die Menge an Bifidobakterien zu erhöhen. Die ist möglich aufgrund des Ballaststoffgehalts in Pflaumen, neben anderen Nährstoffen (Sorbitol oder Phenolverbindungen[3]).

Der menschliche Verdauungstrakt ist eine der am dichtesten besiedelten mikrobiellen Gemeinschaften, mit etwa 1.014 Mikroorganismen, hauptsächlich Bakterien. Mikrobielle Gemeinschaften tragen zur Wirtsgesundheit durch diverse Funktionen bei, einschließlich probiotische Eigenschaften, die die Zusammensetzung der menschlichen Darmflora regulieren können.[4].

Über den International Nut & Dried Fruit Council

Zu den Mitgliedern von INC gehören mehr als 800 Unternehmen aus dem Nüsse- und Trockenobstsektor aus mehr als 70 Ländern. INC ist die führende internationale Organisation für Gesundheit, Ernährung, Statisik, Lebensmittelsicherheit und internationale Standards sowie Regulierungen bezüglich Nüssen und Trockenobst.

