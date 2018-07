Schlachthof Salzburg: Alpenrind-Beschäftigte wählten erstmals Betriebsrat

Herbert Lugstein wird erster Betriebsratsvorsitzender der Unternehmensgeschichte

Salzburg (OTS) - Daniel Mühlberger, Salzburger Landessekretär der Gewerkschaft PRO-GE, freut sich über eine neu gegründete Betriebsratskörperschaft. Erstmals in der Geschichte des Salzburger Schlachthofs konnte bei der Firma Alpenrind in Bergheim ein Betriebsrat gewählt werden. „Mit der Betriebsratsgründung nehmen die Beschäftigten ihr demokratisches Recht zur Mitsprache der Belegschaft im Betrieb wahr", so Mühlberger. "Es freut mich, dass die Unternehmensführung der Betriebsratsgründung keine Steine in den Weg gelegt hat.“

Ein Betriebsrat trage enorm zur Attraktivität eines Betriebes bei. „Studien belegen, dass die Arbeitszufriedenheit in Betrieben mit Betriebsrat wesentlich höher ist, als in Betrieben ohne Betriebsrat", stellt Mühlberger klar. "In Zeiten des Fachkräftemangels ist dies ein entscheidender Faktor, um für ArbeitnehmerInnen attraktiv zu sein.“

Von den 105 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, nahmen 74 Personen an der Wahl am 5. Juli teil. 73 Stimmen entfielen dabei auf die Liste TEAM LUGSTEIN. Bei der konstituierenden Betriebsratssitzung wurde Herbert Lugstein einstimmig zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt. Der 48-Jährige aus Oberhofen am Irrsee ist gelernter Molker und Käser und seit 10 Jahren im Betrieb als Betriebselektriker beschäftigt.



