Vestcom International, Inc. erwirbt Integrated Retail Limited

Little Rock, Arkansas (ots/PRNewswire) - Vestcom, der führende Anbieter von technologisch ausgereiften Shelf-Edge-Medienlösungen für die Einzelhandels- und Konsumgüterindustrie, meldete heute die Übernahme von Integrated Retail Limited ("iRex"), dem in Großbritannien ansässigen Unternehmen für Einzelhandel-Technologie, das für sein Multimedia-Preissystem iRexM3 bekannt ist.

Die Aufnahme der innovativen Lösungen von iRex in die branchenführende Plattform von Vestcom wird aktuellen und zukünftigen Kunden zugutekommen, indem klare und kohärente Inhalte für die Regalrandgestaltung über verschiedene Medien, einschließlich des digitalen Bereichs, bereitgestellt werden. So sollen Kunden begeistert, die Markentreue gestärkt und das Wachstum vorangetrieben werden.

John Lawlor, Chairman und Chief Executive Officer von Vestcom sagte: "Integrated Retail Limited passt hervorragend zu Vestcom. Die iRexM3-Lösung bietet Preisgestaltung, Konsistenz und Konformität in Echtzeit und wird uns in Kombination mit Vestcoms bestehender Kompetenz und Präsenz in diesem Bereich helfen, unsere Kernfähigkeiten auf digitale Shelf-Edge-Medien in den USA, Europa und Asien auszuweiten".

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Vorteile von iRexM3 den Einzelhändlern zur Verfügung zu stellen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrung, Konsistenz und Konformität in den Geschäften ständig zu verbessern", sagte Steve Thornton-Greet, Chief Executive Officer von Integrated Retail. "Als Teil von Vestcom, einem erstklassigen Unternehmen für Shelf-Edge-Technologie im Einzelhandelsbereich, bin ich begeistert von der Plattform, die uns jetzt zur Verfügung steht, um die Einführung unserer Technologie zu beschleunigen und unsere Kunden noch effektiver zu bedienen".

Informationen zu Vestcom International, Inc.

Vestcom mit Sitz in Little Rock, Arkansas, ist der führende Anbieter von technologiegestützten Shelf-Edge-Lösungen für die Einzelhandels- und die Konsumgüterindustrie. Das Unternehmen liefert bewährte Ergebnisse und beeinflusst das Käuferverhalten am Entscheidungspunkt bei den größten Einzelhändlern und deren Lieferanten und wickelt wöchentlich mehr als drei Milliarden Preis-/ Angebotsaktualisierungen über seine Produktionsstätten in den USA ab. Die Dienstleistungen von Vestcom kommen den Einzelhandelskunden zugute, indem sie die Gesamtbetriebskosten reduzieren, den Einzelhandelsumsatz steigern und die Umsetzung im Geschäft mit den Einzelhändlern und ihren Markenpartnern koordinieren. Weitere Informationen zu Vestcom finden Sie unter www.vestcom.com.

Informationen zu Integrated Retail

Integrated Retail Limited (weithin bekannt als iRex) hat 17 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Preis- und Marketingbotschaften direkt am Regalrand, dem "Shelf Edge". Die innovative M3 SaaS Cloud-Lösung von iRex bietet die Lieferung von großflächigen POS, dynamischen Regalrand-Tickets, elektronischen Regalrandetiketten und automatisierten Beschilderungsinhalten in Echtzeit aus einem einzigen Datenfeed.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/694249/Vestcom_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Jeff Weidauer

501-663-0100

jweidauer @ vestcom.com