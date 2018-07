rent24 startet ICO für Blockchain Plattform

Berlin (ots) - Geplantes Volumen von 500 Millionen US-Dollar

Der weltweit operierende Coworking und Coliving Anbieter rent24 entwickelt eine eigene Blockchain Plattform. Nutzer können über diese zukünftig untereinander in Kontakt treten, Dienstleistungen austauschen, Wissen teilen und Funding erhalten. Über die Plattform können auch Jobs und Aufgaben innerhalb der Community ausgeschrieben werden. Mitglieder, die diese bearbeiten und abschließen, erhalten nicht nur Token, sondern auch Statuspunkte. Diese verbessern ihre Position im internen Ranking-System, was ihnen neue Möglichkeiten eröffnet, beispielsweise Funding für Projekte oder Startups innerhalb des Netzwerkes vorzuschlagen. Das Resultat ist eine neue Form globaler Zusammenarbeit - dezentral und völlig transparent.

Robert Bukvic, CEO und Gründer der rent24 GmbH, sagt: "Wir nennen den Ansatz, unsere Standorte mit der digitalen Plattform zu verbinden und zu erweitern, "clicks and bricks". Mit dem neuen Projekt verbinden wir alle Mitglieder unserer Community, belohnen Interaktion und schaffen Alltagsnutzen auf Basis der Blockchain Technologie. Wir bieten alle Produkte und Dienstleistungen von rent24 und unseren Partnerunternehmen zukünftig auch für unsere Kryptowährung PRIMARY an." Das Unternehmen betreibt Coworking und Coliving Spaces, verschiedene Restaurantketten und ein Fitnesskonzept. Das Netzwerk von Partnerunternehmen reicht von Hotels und Restaurants über Einkaufszentren bis hin zu Carsharing. Damian Leich, CMO und Mitgründer, ergänzt: "Unsere Plattform schlägt eine Brücke zwischen digitaler Welt und Realwirtschaft und bietet so echten Mehrwert. Jeder kann teilhaben, entweder als Nutzer oder als Partnerunternehmen."

ICO für Plattform beginnt im August

rent24 startet am 1. August einen ICO (Initial Coin Offering), eine Finanzierungsform für Blockchain-Projekte. Das erklärte Ziel des Token-Verkaufs liegt bei 500 Millionen US-Dollar. Die Anzahl der weltweiten Coworking Spaces hat sich laut aktuellen Studien zwischen 2015 und 2017 von rund 7.800 auf etwa 14.500 fast verdoppelt. Insgesamt ist rent24 international auf Expansionskurs, die aktuell 35 Standorte auf drei Kontinenten werden bis Ende des kommenden Jahres auf über 120 anwachsen. Weitere Informationen zum ICO unter www.rent24.io.

Über rent24

rent24 ist ein weltweit operierender Anbieter von Coworking und Coliving Spaces. Hier finden Mitglieder eine Community, in der sie arbeiten, lernen, sich austauschen und Geschäfte machen können. Mit verschiedenen Restaurantketten und einem eigenen Fitnesskonzept bietet das Unternehmen eine Rundumversorgung für alle Lebensbereiche. rent24 betreibt aktuell 35 Standorte auf drei Kontinenten (Stand Juli 2018). Ab August startet ein ICO für eine eigene Blockchain Plattform. Weitere Informationen unter www.rent24.com und unter www.rent24.io.

Rückfragen & Kontakt:

Selina Zehden

COO & Pressesprecherin

rent24 GmbH

Oberwallstraße 6

10117 Berlin

E-Mail: presse @ rent24.com