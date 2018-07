Barbara Schöneberger, Peter Weck, Clemens Doppler und Nadja Hluchovsky am 12. Juli zu Gast in „Stöckl.“

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 12. Juli 2018, um 23.00 Uhr in ORF 2 Moderatorin und Sängerin Barbara Schöneberger, Schauspieler Peter Weck, Beachvolleyballer Clemens Doppler und Bodypainterin Nadja Hluchovsky zu Gast bei Barbara Stöckl.

Barbara trifft Barbara – in ihrem ORF-Nighttalk „Stöckl.“ empfängt die Gastgeberin diesmal ihre deutsche Kollegin Barbara Schöneberger. Die Moderatorin, die auch diesen Sommer wieder gemeinsam mit Alfons Haider die „Starnacht am Wörthersee“ (ORF 2 überträgt am 21. Juli live ab 20.15 Uhr) präsentieren wird, hat kürzlich ihr Musikalbum „Eine Frau gibt Auskunft“ herausgebracht. Die 44-Jährige nimmt sich wie gewohnt kein Blatt vor den Mund und singt über Patchworkfamilien ebenso wie über Routine-Sex.

Der Schauspieler, Regisseur und Intendant Peter Weck schrieb mit Serien wie „Wenn der Vater mit dem Sohne“ oder „Ich heirate eine Familie“ Fernsehgeschichte. Dass der Publikumsliebling im August seinen 88. Geburtstag feiert, ist ihm nicht anzusehen. Wie hält er sich fit?

Der Beachvolleyballer Clemens Doppler, der seit 20 Jahren international aktiv ist, bereitet sich derzeit auf das große Heimturnier, das „Vienna Major“, vor. Vergangenes Jahr legte er mit seinem Teamkollegen Alexander Horst auf der Wiener Donauinsel einen Erfolgslauf hin und gewann schlussendlich den Vizeweltmeistertitel.

Die Bodypainterin Nadja Hluchovsky wurde sogar Weltmeisterin. Die Wienerin, die sich auf Gesichtsbemalungen spezialisiert hat, verwandelt Menschen in lebende Kunstwerke. Mit ihren Tiergesichtern begeistert die Künstlerin ebenso wie mit ihren Camouflage-Aktionen, bei denen sie Menschen durch raffinierte Bemalung beinahe unsichtbar macht.

