Emotional und innovativ: Neue Kfz-Kampagne von Zurich

Wien (OTS) - Das eigene Auto – Kindheitstraum und „heilige Kuh“ für viele Österreicherinnen und Österreicher. Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft spürt diesem Phänomen nach und setzt die Kfz-Versicherung in einer neuen Kampagne in Szene.

Herzstück der Kampagne ist ein Video mit dem Titel „Gestern. Heute. Morgen." Es zeigt auf emotionale Art und Weise, dass Zurich immer für ihre Kundinnen und Kunden da ist: Beim Blättern im Fotoalbum werden Erinnerungen an besonders schöne Momente im automobilen Leben geweckt. Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes und verantwortlich für Vertrieb und Markt Management: „Mit der Kampagne greifen wir ein emotionales Thema auf: das eigene Auto. Viele Menschen bauen eine enge persönliche Bindung zu ihrem Auto auf und geben ihm sogar einen Namen.“ Das Video wurde in den ersten vier Wochen bereits 210.000-mal auf YouTube und facebook angesehen.

Viele Angebote rund ums Thema Autofahren

Interessierte können sich auf vielfältige Weise an der Kampagne beteiligen. So hat Zurich den Hashtag #gesternheutemorgen eingerichtet und lädt in den sozialen Medien zu einer Umfrage über Autonamen ein. Ein besonderes Zuckerl gibt es für Autofahrerinnen und Autofahrer in Wien: Am 13. Juli bietet Zurich eine Gratis-Autowäsche bei einer Autowäscherei an. Im Juli übernimmt Zurich die Patronanz der Verkehrsnachrichten bei Radio Arabella. Auf einer eigens gestalteten Website stehen umfassende Informationen über die Kfz-Versicherungen von Zurich bereit. Zöschg: „Wir gehen mit dieser Kampagne einen neuen Weg bei der Positionierung unserer Marke. Die hohe Beteiligung an den Aktivitäten zeigt, dass wir mit diesem innovativen Ansatz der Kundenansprache voll im Trend liegen.“

Weitere Informationen:

Eine Gratis-Autowäsche für Zurich-Kundinnen und Kunden und jene, die es noch werden wollen, gibt es am Freitag, den 13. Juli 2018, zwischen 15 und 19 Uhr bei der Autowäscherei Löffler im 21. Wiener Gemeindebezirk. Während der Wartezeit gibt es Erfrischungen und Unterhaltung.

Das Video ist unter folgendem Link zu sehen: https://youtu.be/mBmEkHQGT7E

Eigene Website zur Kampagne: zurich.at/mobil

Bildmaterial finden Sie hier

