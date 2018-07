Promi Poker powered by Casinos Austria am Freitag, den 13. Juli 2018 um 22.25 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Was haben eine Olympiasiegerin, ein Volksmusikstar, ein ehemaliger Fußballer und eine Kabarettistin gemeinsam? Sie sitzen mit weiteren vier Prominenten beim „Promi Poker powered by Casinos Austria“ von ATV am Pokertisch und spielen um insgesamt 35.000 Euro für Charity-Projekte.

Die prominenten Kartenspieler sind Snowboard-Goldmedaillen-Gewinnerin Anna Gasser, Witzbold Harry Prünster, Kabarettistin Nina Hartmann, VIP-Experte Dominic Heinzl, Volksmusikstar Marc Pircher, Moderatorin Silvia Schneider, Musiker Thorsteinn Einarsson und Ex-Profi-Fußballer Johnny Ertl. Casinos Austria hat den Pot gefüllt und die Promis pokern am Freitag, dem 13. für ihr Herzensprojekt. Durch den Poker-Abend führt Moderator Florian Knöchl.

Dieses top-dotierte Poker-Turnier wartet am Freitag, den 13. auf die ATV-Seher. Ganze 15.000 Euro für den ersten Platz, 10.000 Euro für den zweiten Platz und 5.000 Euro für den dritten Platz können die Spieler bei „Promi Poker powered by Casinos Austria“ erspielen, die Plätze 4 bis 8 sind mit jeweils 1.000 Euro dotiert. Das Geld geht schließlich an ein Charity-Projekt ihrer Wahl:

• Anna Gasser: St. Anna Kinderspital

• Harry Prünster: Mobile Kinderkrankenpflege

• Nina Hartmann: Lichtblickhof

• Dominic Heinzl: Österreichische Krebshilfe

• Marc Pircher: Sterntalerhof

• Silvia Schneider: Volkshilfe Österreich

• Thorsteinn Einarsson: Rote Nasen Clowndoctors

• Johnny Ertl: Hilfswerk Österreich

Somit wird’s nicht nur unterhaltsam, sondern auch überaus spannend, wenn die Karten bei ATV gemischt werden. Die Ansage von Poker-Turnierdirektor Thomas Lamatsch und Co-Kommentatorin und der ersten Poker-Europameisterin, Jessica Teusl, ist sehr direkt: „Am Ende geht es nicht um die Wurst, sondern um die Ehre“. Der Ehrgeiz ist geweckt. Dominic Heinzl schießt scharf, die größte Konkurrenz für ihn ist ganz klar: „Nina Hartmann und der Mann, der einen Joint zu viel geraucht hat“. Thorsteinn Einarsson sieht lachend über die Aussage hinweg. Doch auch Kollegin Schneider legt nach: „Ich spiele heute zum ersten Mal Poker, freue mich aber riesig und das Wichtigste ist eigentlich nur, dass der Thorsteinn nicht die schöneren Haare hat als ich“. Während Nina Hartmann „Laut“ wie ihr Kabarett-Programm beim Turnier durchstartet, halten sich Anna Gasser und Marc Pircher noch zurück. Doch schnell wird mit „Pokerface“ Harry Prünster, wie er liebevoll von Johnny Ertl genannt wird, klar: Hier wird zwar nach den Regeln gespielt, aber diese werden bis zum Äußersten ausgereizt.

Wer blufft, wer riskiert? Wer geht all in, wer als Sieger hervor und holt für sein Charity-Projekt den größten Pot? Diese Fragen werden am Freitag, dem 13. Juli ab 22.25 Uhr bei ATV beantwortet.

