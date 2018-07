Support für internationales Wachstum - Xehar eröffnet neues Fulfillment Center in Europa

El Segundo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Xehar, Anbieter von Mode in Übergrößen mittels einer Online-Plattform für Mode-Technologie, gibt die Eröffnung des neuen Fulfillment Centers in Barcelona (Spanien) bekannt. Das hochmoderne Fulfillment Center bietet alles, was Xehar für die optimale Steuerung des weltweiten Wachstums und Vertriebs von Modeprodukten, Schuhen und Accessoires benötigt.

"Aufgrund der Erfolge unserer in Europa ansässigen Einflussnehmer sehen wir eine steigende internationale Nachfrage nach unseren Bekleidungslinien in Übergrößen," so Hadari Oshri, Gründerin und CEO, Xehar. Unsere Entscheidung, das neue Distributionszentrum in Spanien einzurichten, resultiert aus dem Vorhaben, Mode in Übergrößen in Europa verstärkt anzubieten, da wir in diesem Bereich einen Bedarf ausmachen können.

Xehar wird seine beiden Flaggschiff-Programme erweitern, die als Anreiz für Frauen entwickelt wurden, sich als Modefeen zu präsentieren und schließlich als körperbejahende Mentorinnen. Um beides zu präsentieren, ist ein Training in den Bereichen Führung, Kommunikation, Mode und Achtsamkeit zu absolvieren. Nach erfolgreichem Bestehen der an der Xehar University angebotenen Kurse können diese Frauen auf der Xehar-Plattform ihre eigenen Modekollektionen kreieren. Diese Vorbilder teilen schließlich Mode-Tipps und arbeiten am Aufbau bestärkender Online-Communities für andere Frauen mit, die durch ihren persönlichen Stil und eine angesagte Mode Selbstvertrauen gewinnen wollen.

"In der Tat gibt es innerhalb Europas keine vergleichbare Kleidung zu der von Xehar" meint Thais Pellicer Comas, Fashion Fairy. "Wir freuen uns wahnsinnig, tolle Mode zu tollen Preisen denjenigen anbieten zu können, die sie in meiner Stadt Barcelona brauchen!"

Durch die Zusammenarbeit mit und die Einstellung von lokalen Talenten kann Xehar auf bestehende und langjährige Netzwerke erfolgreicher Warenhäuser sowie auf kleinere Boutiquen in ganz Europa zurückgreifen.

Die Einflussnehmer von Xehar in Spanien werden zur Anlaufstelle für Frauen mit Übergrößen in Europa, die Modeberatung und Inspiration suchen.

Barcelona ist ein strategischer Standort für Xehar in der Vorbereitung zur Markteinführung der Xehar App, die eine Einführung neuer Produktlinien und somit die Erfüllung von Kundenanforderungen in Europa noch einfacher machen wird.

Über Xehar: Xehar ist ein Unternehmen für Mode-Technologie, das mit rebellischem Geist und hoher Zielsetzung gegründet wurde: Schicke Kleidung zu revolutionären Preisen durch den Einsatz von Technologie und deren mobilen Anwendungen anzubieten, um Kaufentscheidungen zu erleichtern und gleichzeitig das Vertrauen der Frauen durch inspirierende Mode zu stärken. Xehar besteht aus zwei zentralen Abteilungen, einem Online-Shop, dem Xehar Marketplace, und einer mobilen Anwendung, der Xehar App. Weitere Informationen unter Xehar.com

