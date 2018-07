HELENE FISCHER: Heute Abend fegt Helene Fischer durchs Happel-Stadion und begeistert 40.000 Fans mit ihrer spektakulären Show!

Wien (OTS) - Erst im Februar lieferte Helene Fischer in der Wiener Stadthalle eine große Akrobatik-Show in Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil. Heute kehrt sie auf die größte Stadion-Bühne Österreichs zurück und begeistert mit einer brandneuen Stadion-Show: alleine die Facts & Figures zur Produktion begeistern vorab: 65 Trucks, über 1000m² LED Fläche, 75 km Kabel, 750 Lampen, 24 Personen Cast, 110 Personen Showcrew, 200 kg Konfetti pro Show, 500 kg Pyro pro Show, 35 Nebelmaschinen, 60 Flammendüsen und gigantische Stromversorgung: 4 Generatoren mit einer Gesamtleistung von 2.000 kVA (entspricht in etwa Bedarf einer Kleinstadt)

"Der Fokus liegt auf Party und guter Laune. Wir wollen einfach den Moment, das Leben und den Sommer feiern, und das sehr ausgelassen", erklärt Helene im Interview.



2018 ist ein weiteres Erfolgsjahr für Helene Fischer : mit den 5 Shows der Hallenproduktion in der Wiener Stadthalle (3 im Februar, 2 Ersatztermine im September) und dem Open Air im Ernst Happel Stadion werden knapp 100.000 Besucher ihre Österreich-Shows gesehen haben!

Hier nochmal zusammengefasst alle wichtigen Details für heute Abend:

17:30h Geplanter Einlass ins Stadion

19:30h Support Act BEN ZUCKER

20:30h Showtime HELENE FISCHER

Sicherheitshinweise:

Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4 sind im Innenbereich des Stadions ausnahmslos verboten! Es stehen kostenlose Taschendepots zur Verfügung. Folgende Gegenstände sind verboten: Glasflaschen/Dosen/Spraydosen - Waffen/Feuerwerk - leicht entflammbare Flüssigkeiten - keine Audio-oder Videorecorder - Kameras (kleine Pocketkameras sind OK) - Laserpointer - Speisen - Selfie Sticks - Regenschirme - sperrige Gegenstände wie Kinderwagen, Klappsessel, Picknickkörbe - Ipads/Tabletcomputer

Anreise:

Wir bitten die Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln und möglichst frühzeitig anzureisen, da es durch die umfassenden Sicherheitskontrollen zu Wartezeiten beim Einlass kommen wird.

