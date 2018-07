Sanierungsplan für Forstinger rechtswirksam – Verfahren abgeschlossen

Traismauer (OTS) - Forstinger, seit 56 Jahren führender Anbieter von Autozubehör, Ersatzteilen, Reifen und Zweirad-Sortimenten, informiert, dass der von den Gläubigern angenommene Sanierungsplan nun rechtskräftig ist. Am 08. Mai 2018 hatte die Mehrheit der Gläubiger in einer Tagsatzung am Landesgericht St. Pölten dem vom Forstinger-Management vorgelegten Sanierungsplan zugestimmt und den entsprechenden Antrag angenommen. Mit Eintritt der Rechtskraft ist das Verfahren auch formell abgeschlossen und die erste Barquote kann an die Gläubiger ausgezahlt werden.

Forstinger geht aus dem Verfahren gestärkt hervor. Es ist gelungen, Mietkosten in beträchtlicher Höhe einzusparen. Verlustbringende Filialen wurden geschlossen. In 90 Filialen österreichweit wird Forstinger wie bisher alle Produkte und Services anbieten. Das Unternehmen kann jetzt die Grundlagen für eine nachhaltige Zukunftsfähigkeit schaffen.

Die Geschäftsführung von Forstinger möchte sich bei allen Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden für die Unterstützung und Treue bedanken.

