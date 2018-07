ORF SPORT + mit den Highlights der 5. Etappe der Österreich-Rundfahrt 2018

Am 11. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 11. Juli 2018, in ORF SPORT + sind das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, das „Golfmagazin“ mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 19.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von der Österreich-Rundfahrt 2018 (5. Etappe Matrei in Osttirol – Fuscher Törl) um 20.15 Uhr und vom Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien 2018 um 20.40 Uhr.

Die Österreich-Rundfahrt feiert heuer ihr 70-Jahr-Jubiläum. Die Tour vom 7. bis 14. Juli wird zu einem Fest für Bergspezialisten. Die Eckdaten sind beinahe angsteinflößend: Auf acht Etappen warten bei einer Gesamtlänge von 1.162,7 Kilometern nicht weniger als sechs Bergankünfte mit insgesamt 23.141 Höhenmetern.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 10. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at