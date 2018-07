Die Bregenzer Festspiele 2018 im ORF

Wien (OTS) - Mit umfangreicher Berichterstattung bietet der ORF den Bregenzer Festspielen auch heuer erneut eine große mediale Bühne und liefert interessante Einblicke auf allen Kanälen: Im Fernsehen mit ORF 2, ORF III und 3sat, im Hörfunk mit Ö1 und ORF-Radio Vorarlberg und online auf vorarlberg.ORF.at sowie ORF.at.

Fernsehen, Radio und Online live aus Bregenz

Der ORF überträgt die offizielle Eröffnung der Bregenzer Festspiele live am Mittwoch, dem 18. Juli 2018, um 10.15 Uhr in ORF 2, 3sat und auf vorarlberg.ORF.at (nachzusehen um 16.50 Uhr in ORF III und am 22. Juli um 21.20 Uhr auf ARD-alpha). Rund 2.000 Gäste werden erwartet. Die Feierlichkeiten direkt aus dem Festspielhaus mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Festspielpräsident Hans-Peter Metzler und Medienminister Gernot Blümel kommentiert Bettina Barnay (ORF Vorarlberg). Die feierliche Eröffnung gibt mit zahlreichen musikalischen Darbietungen und Filmausschnitten einen Ausblick auf das breitgefächerte Programm der kommenden Wochen am Bodensee. Sängerinnen und Sänger präsentieren gemeinsam mit den Wiener Symphonikern Arien und Ensembles aus den Opern „Carmen“, „Beatrice Cenci“, „Der Barbier von Sevilla“ und „María de Buenos Aires“. Moderatorin Martina Köberle interviewt prominente Künstlerinnen und Künstler aus den aktuellen Produktionen.

Die ORF-„Seitenblicke“ berichten in ihren aktuellen Ausgaben über die Eröffnung und die Premieren der Bregenzer Festspiele. Alle Höhepunkte stehen darüber hinaus jeweils Freitag um 21.45 Uhr in ORF 2 auf dem Programm der „Seitenblicke Sommerbühne“.

„Vorarlberg heute“ (Montag bis Sonntag, 19.00 Uhr, ORF 2), berichtet am Eröffnungstag um 19.00 Uhr live vom Festspielgelände und hat die besten Bilder.

Das Online-Team von vorarlberg.ORF.at liefert Schnappschüsse vom Eröffnungstag und spannende Hintergrundstorys zu den aktuellen Festspielproduktionen. Während des ganzen Festspielsommers sind sämtliche Neuigkeiten von den Bregenzer Festspielen jederzeit auf einen Klick kompakt abrufbar.

Ein ganzer Tag Radio live vom Festspielplatz

Zur Festspieleröffnung begibt sich auch ORF-Radio Vorarlberg mitten ins Geschehen und berichtet von 9.00 bis 20.00 Uhr direkt aus Bregenz – live aus dem gläsernen Radio-Sendestudio vom Platz der Wiener Symphoniker. Künstlerinnen und Künstler sowie Prominente werden live zu Gast sein, interessante Reportagen und brandaktuelle Neuigkeiten bringen Festspielflair ins gesamte Vier-Länder-Eck der Bodenseeregion. Die ganze Festspielzeit über gibt es Sonderberichte im gesamten Tagesprogramm und täglich in den ausführlichen Mittagsnachrichten um 12.30 Uhr.

Bereits am 15. Juli sendet der ORF Vorarlberg österreichweit in den ORF-Regionalradios live von 10.00 bis 11.00 Uhr den ökumenischen Festspielgottesdienst aus der Stadtpfarrkirche St. Gallus in Bregenz mit dem Bregenzer Festspielchor, dem Symphonieorchester Vorarlberg und Solisten der Bregenzer Festspiele.

Künstler zum Kennenlernen

Bei den „Festspielfrühstück“-Gesprächen – moderiert von Bettina Barnay und Jasmin Ölz – erzählen Mitwirkende der aktuellen Festspielproduktionen von ihrem Beruf und aus ihrem Privatleben:

Regisseur Kasper Holten am 15. Juli, Sängerin Christiane Boesiger und Regisseur Olivier Tambosi am 22. Juli, Regisseurin Brigitte Fassbaender am 29. Juli und Regisseur Karl Markovics am 12. August. Das Publikum ist eingeladen, an den vier Sonntagen jeweils um 9.30 Uhr im Seefoyer Festspielhaus Bregenz am „Festspielfrühstück“ teilzunehmen. Die Gespräche sind jeweils am darauffolgenden Tag um 20.00 Uhr auf ORF-Radio Vorarlberg zu hören.

Kulturprogramm vom See

Am 16. August, einen Tag nach der Premiere von Thomas Larchers „Das Jagdgewehr“ in der Inszenierung von Karl Markovics, widmet sich ein „Kultur Heute Spezial“ um 19.50 Uhr in ORF III ganz den Bregenzer Festspielen. Am 19. August präsentiert ORF III einen großen TV-Schwerpunktabend – mit einem „Best of Bregenzer Festspiele“, Berthold Goldschmidts „Beatrice Cenci“ und Thomas Larchers „Das Jagdgewehr“. Auch Radio Ö1 überträgt mehrere Produktionen direkt aus Bregenz – neben der Live-Premiere von „Beatrice Cenci“ und dem „Jagdgewehr“ u. a. auch die Wiener Symphoniker (5. August) und das Symphonieorchester Vorarlberg (23. August). Selbstverständlich berichten auch die „Zeit im Bild“ sowie „Vorarlberg heute“ aktuell von den Festspielen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Von Radio über TV bis hin zu Online: Der ORF wird auch heuer trimedial die Einzigartigkeit der Bregenzer Festspiele in Vorarlberg und darüber hinaus vermitteln.“

Jasmin Ölz, Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg: „Die Bregenzer Festspiele warten mit einer Fülle an hochwertigen und spannenden Produktionen auf, und sehr gerne machen wir vom ORF diese durch Berichterstattung und Übertragungen einem noch größeren nationalen und internationalen Publikum zugänglich.“

ÜBERSICHT

ORF-Regionalradios (österreichweit)

Sonntag, 15. Juli, 10.00 Uhr (live)

Festspielgottesdienst aus der Stadtpfarrkirche St. Gallus in Bregenz mit dem Bregenzer Festspielchor, dem Symphonieorchester Vorarlberg und Solisten der Bregenzer Festspiele

ORF-Radio Vorarlberg

Sonntag, 15. Juli, 11.04 Uhr

„Ansichten – Zu Gast bei ORF-Radio Vorarlberg“ mit Gebhard Sagmeister, dem Vorsitzenden der Freunde der Bregenzer Festspiele

Sonntag, 22. Juli, 11.04 Uhr

„Ansichten – Zu Gast bei ORF-Radio Vorarlberg“ mit Fashionexpertin Uli Zumtobel: Die Bregenzer Festspiele und das jährliche Schaulaufen

Mittwoch, 18. Juli, 9.00–20.00 Uhr (live)

ORF-Radio Vorarlberg berichtet am Eröffnungstag live aus dem gläsernen Studio am Platz der Wiener Symphoniker in Bregenz in zahlreichen Sondersendungen.

Montag bis Sonntag, 12.30 Uhr

Kultur in den Mittagsnachrichten

Montag bis Sonntag

Sonderberichte im gesamten Tagesprogramm

Festspielfrühstück des ORF Vorarlberg

Sonntag, 15. Juli, 9.30 Uhr

Seefoyer Festspielhaus Bregenz

Regisseur Kasper Holten

Sendetermin: Montag, 16. Juli, 20.04–21.00 Uhr, ORF-Radio Vorarlberg

Sonntag, 22. Juli, 9.30 Uhr

Seefoyer Festspielhaus Bregenz

Sängerin Christiane Boesiger und Regisseur Olivier Tambosi Sendetermin: Montag, 23. Juli, 20.04–21.00 Uhr, ORF-Radio Vorarlberg

Sonntag, 29. Juli, 9.30 Uhr

Seefoyer Festspielhaus Bregenz

Regisseurin Brigitte Fassbaender

Sendetermin: Montag, 30. Juli, 20.04–21.00 Uhr, ORF-Radio Vorarlberg

Sonntag, 12. August, 9.30 Uhr

Seefoyer Festspielhaus Bregenz

Regisseur Karl Markovics

Sendetermin: Montag, 13. August, 20.04–21.00 Uhr, ORF-Radio Vorarlberg

Radio Österreich 1

Mittwoch, 18. Juli, 19.30 Uhr (Premiere, live)

Berthold Goldschmidt: „Beatrice Cenci“

Wiener Symphoniker

Dirigent: Johannes Debus

Freitag, 20. Juli, 10.05 Uhr

INTRADA Festivalmagazin

Samstag, 4. August, 10.05 Uhr

Klassik-Treffpunkt

Sonntag, 5. August, 11.03 Uhr

Konzert Wiener Symphoniker

Dirigent: Andrés Orozco-Estrada

Donnerstag, 23. August, 19.30 Uhr

Konzert Symphonieorchester Vorarlberg

Dirigent: Gérard Korsten

Tenor: Mark Padmore

Montag, 27. August, 23.00 Uhr

Thomas Larcher: „Das Jagdgewehr“ (Uraufführung)

Ensemble Modern

Dirigent: Michael Boder

Regie: Karl Markovics

Fernsehen

Eröffnung der Bregenzer Festspiele

Mittwoch, 18. Juli, 10.15 Uhr (live) auf ORF 2, 3sat und vorarlberg.ORF.at

Mittwoch, 18. Juli, 16.50 Uhr, ORF III

Sonntag, 22. Juli, 21.20 Uhr, ARD-alpha

„Vorarlberg heute“ live aus Bregenz

Mittwoch, 18. Juli, 19.00 Uhr, ORF 2

kulturMontag

Montag, 6. August, 22.30 Uhr, ORF 2

Kultur Heute Spezial

Donnerstag, 16. August, 19.45 Uhr, ORF III

Best of Bregenzer Festspiele

Sonntag, 19. August, 20.15 Uhr, ORF III

Beatrice Cenci

Sonntag, 19. August, 21.20 Uhr, ORF III

Das Jagdgewehr (Uraufführung)

Sonntag, 19. August, 23.35 Uhr, ORF III

Ausführliche Berichte in der „Zeit im Bild“ und in „Vorarlberg heute“ während der gesamten Festspielzeit

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Zangerl

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22558