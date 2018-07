PROJECT Immobilien Wien legt Grundstein für Penzinger Parksuites

Im Rahmen der offiziellen Grundsteinlegung feierte PROJECT Immobilien Wien den Baustart der Penzinger Parksuites.

Wien (OTS) - Für PROJECT Immobilien Wien ist die feierliche Grundsteinlegung in der Freyenthurmgasse 9 – nach einem bereits vielversprechenden Neubauobjekt in Hietzing – ein weiterer Meilenstein. Nachdem der Baustart für die Penzinger Parksuites planmäßig begonnen werden konnte, sind bereits 6 weitere innovative Neubauprojekte in Planung.

Das moderne Wohnensemble wurde von der HD Architekten ZT GmbH konzeptioniert und wird in Kooperation mit Kollitsch-Bau realisiert. Die Dachgleichenfeier ist voraussichtlich für Ende Oktober 2018 geplant.

Zukunftsweisendes Wohnen im Grünen

Durch den Bau der Penzinger Parksuites entstehen 2 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 34 modernen Eigentumswohnungen, die Käufern und Interessenten ein naturreiches und idyllisches Wohnen in unmittelbarer Stadtnähe ermöglichen. Die 2- bis 5-Zimmer-Eigentumswohnungen des weitläufigen Parkgrundstücks befinden sich nahe dem Wienerwald, ohne dass man dabei jedoch auf den Komfort des Stadtlebens verzichten muss. Die Nähe zum Wienerwald garantiert einen hohen Erholungswert im Grünen, wodurch auch das benachbarte Penzing mit seinen zahlreichen Parks und Grünflächen den Ruf als naturreichster Bezirk Wiens genießt. Genau diese Annehmlichkeiten wissen bereits viele Kunden überaus zu schätzen.

Wiener Projekte von PROJECT Immobilien

Die 1995 gegründete PROJECT Immobilien Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg ist spezialisiert auf die Entwicklung, Errichtung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in ausgewählten Metropolregionen und verfügt über Gesamtverkaufsvolumen von über zwei Milliarden Euro. Seit dem Marktstart 2016 in Wien wurden bereits 8 Projekte angekauft. Auf diesen werden derzeit bis zu 280 Wohneinheiten realisiert.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:



Mag. (FH) Diana Ines Schmidberger



Ernst-Melchior-Gasse 24/ 4. Stock/ Top 2

A-1020 Wien



E-Mail: d.schmidberger @ project-immobilien.com



Tel. +43.(0)1.212 30 07 141

Fax. +43.(0)1.212 30 07 19

