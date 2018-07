Verleihung der Österreichischen Kunstpreise 2017

Bundesminister für EU, Kunst, Kultur und Medien Gernot Blümel überreicht die Österreichischen Kunstpreise 2017 sowie den Hans-Hollein-Kunstpreis für Architektur im Bundeskanzleramt.

Wien (OTS) - Zeit: Donnerstag, 12. Juli 2018, 17.00 Uhr (Einlass ab 16:30 Uhr)

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien Preisträgerinnen und Preisträger des Österreichischen Kunstpreises 2017 sowie des Hans-Hollein-Kunstpreises 2017:

• Bildende Kunst: Martin Walde

• Film: Brigitta Burger-Utzer

• Kulturinittiativen: wellenklaenge, Lunz am See

• Künstlerische Fotografie: Bernhard Fuchs

• Literatur: Wolf Haas

• Medienkunst: Peter Weibel

• Musik: Josef Aichinger

• Hans-Hollein-Kunstpreis für Architektur: Marie-Therese Harnoncourt und Ernst J. Fuchs von the next ENTERprise Architects

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Es ist eine vorherige Anmeldung unter federalpressservice @ bka.gv.at bis Mittwoch, 11. Juli um 16.00 Uhr erforderlich.

Wir ersuchen, am Eingang entweder Ihre gültige Dauerzutrittskarte „Dauerakkreditierung Bundeskanzleramt 2018“, Ihren Akkreditierungsausweis „Österreichischer EU-Ratsvorsitz 2018“, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vorzuweisen.

Bilder zu dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes http://fotoservice.bundeskanzleramt.at kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Anna Edlinger

Presse Bundesminister Blümel

+4366488116948

anna.edlinger @ bka.gv.at



Bundespressedienst

+43 1 531 15 – 202739

federalpressservice @ bka.gv.at