BAUHAUS unterstützt die Österreichische-Kinder-Krebs-Hilfe

Gemeinsame Aktion von BAUHAUS und LOGOCLIC

Wels (OTS) - 20.000 Euro für die Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe –das ist das stolze Ergebnis der gemeinsamen Spendenaktion von BAUHAUS und der Qualitätsmarke LOGOCLIC. Auch die zweite Auflage von „Zuhause verschönern und Gutes tun“war ein voller Erfolg.



Für BAUHAUS ist es eine Herzenssache, die Organisation zu unterstützen und BAUHAUS freut sich die Vorjahres-Spendensumme auf 20.000 Euro verdoppelt zu haben. Am Freitag, den 6. Juli 2018 übergab BAUHAUS Geschäftsführer Heinz Reithner Frau Anita Kienesberger, Geschäftsführerin der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe, den Scheck der aktuellen Spendenaktion. Die Übergabe erfolgte im BAUHAUS Fachcentrum Wien 23. Oberlaaerstraße.



Die Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe gibt es seit 1988. Seine Mission sieht der gemeinnützige und unabhängige Verein in der umfassenden Unterstützung von an Krebs erkrankten Kindern und Jugendlichen sowie ihrer Familien in medizinischer, pflegerischer, sozialer, psychologischer und rechtlicher Hinsicht.



BAUHAUS –Der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten

Bereits 1972 brauchte BAUHAUS eine neue Idee nach Österreich: Markenprodukte verschiedenster Fachsortimente in Selbstbedienung, angeboten unter einem Dach. Nach diesem erfolgreichen Konzept sind in Österreich 21 Fachcentren entstanden. Europaweit ist BAUHAUS in 19 Ländern über 270 Mal vertreten. Jedes der Fachcentren ist in 15 Fachgeschäfte untergliedert. Seinem Grundkonzept –Fachhandelsqualität und Produktvielfalt zu besten Preisen –ist BAUHAUS bis heute treu geblieben und hat dieses kontinuierlich weiterentwickelt.

