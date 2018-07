Gregor Gysi in Wien - Pressekonferenz

Presseclub Concordia 12. Juli 2018 9:15 Uhr

Wien (OTS) - Der Präsident der Europäischen Linken, Gregor Gysi lädt im Rahmen der Sommeruniversität 2018 in Wien, gemeinsam mit dem Vorsitzenden der KPÖ Mirko Messner und dem Vorsitzenden von Levica / Die Linke Slowenien, Luka Mesec am 12. Juli 2018 um 09:15 Uhr zu einer Pressekonferenz in Presseclub Concordia. Unter dem Titel „Für ein Europa der Solidarität, der Offenheit und der sozialen Wohlfahrt“ werden sie ihre gemeinsame Erklärung vorstellen und für Rückfragen zur Verfügung stehen.

Die Sommeruniversität der Europäischen Linken und transform! Europe findet im Zeitraum vom 11.-15. Juli 2018 in Wien statt und steht in diesem Jahr unter dem Motto: "Ein Dialog für Fortschritt in Europa".

Pressekonferenz

Datum: 12.07.2018, 09:15 - 09:45 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Marika Taendler-Walenta

Press and Communication Officer

Party of the European Left

Square de Meeûs 25, B-1000 Bruxelles

Email: marika.taendler.walenta @ european-left.org

Mobile: : (+49) – (0) 177 - 4934418

http://www.european-left.org/