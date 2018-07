StRin Gaal: Smarter Together lädt zum Fotowettbewerb „Summer in the City“ in Simmering

Mit kreativen Ideen und Bildern aufzeigen, wie der Sommer in der Stadt nachhaltig und klimaschonend gestaltet werden kann

Wien (OTS) - Mit dem Fotowettbewerb „Summer in the City“ ruft die Stadterneuerungsinitiative Smarter Together alle SimmeringerInnen zum Mitmachen auf. Fotos können ab sofort bis 2. September eingereicht werden. Inspiration zum Thema gibt es auch beim SIMmobil, dem Simmeringer Infomobil, das im Juli bei der S-Bahn-Station Geiselberg Halt macht.

Wohnbau- und Frauenstadträtin Kathrin Gaal dazu: „Das Projekt ist ein gelungener Mix aus Kreativität und Wissensgewinn. Es vermittelt auf anschauliche Weise, wie wichtig es ist, nachhaltig zu bauen. Klimawandel ist ein globales Thema, dem wir uns in Wien gerade auch im Hinblick auf den Wohnraum stellen. Ich bin schon neugierig, was sich die Simmeringerinnen und Simmeringer zum Thema Sommer und Klimawandel alles so einfallen lassen. Ich freue mich auf viele Einsendungen, die uns sicher zu weiteren Ideen inspirieren.“

Sommer in der Stadt

„Summer in the City“ lautet das Motto des Fotowettbewerbs, der von Smarter Together initiiert wird. Dabei sind Aktivitäten gefragt, die aufzeigen, wie der Sommer in der Stadt nachhaltig und klimaschonend gestaltet werden kann. Welche Orte in Simmering nutzt man im Sommer besonders gern? Was sind Ihre Tipps gegen Hitze in der Stadt? Mit dem Rad an die Donau, Wasserspiele im Park, ein selbstgebastelter Schattenspender, zu Fuß durch die Grünoasen Simmerings oder Garteln in der Stadt? Ihre Ideen sind gefragt!

Mitmachen zählt

Als Hauptpreise winken eine Fuji Sofortbildkamera Instax, ein Rapid Ball sowie ein Rapid Heimtrikot mit den Unterschriften der Spieler - zur Verfügung gestellt von unserem Projektpartner Wien Energie sowie smarte Home-Sensoren!

Aber nicht nur das: Auf alle Teilnehmenden warten als Dankeschön personalisierte Geschenke vom Projektpartner Post AG, von Fußmatten bis Einkaufstrolleys. Denn bei uns zählt das Mitmachen!

Und wie funktioniert‘s?

Foto knipsen und bis 2.9.18 an smartertogether @ post.wien.gv.at senden oder direkt beim „SIMmobil“, dem Simmeringer Infomobil, machen bzw. vorbeibringen.

Die Jury, bestehend aus den Smarter Together ProjektpartnerInnen, wählen die GewinnerInnen. Die GewinnerInnen werden ab 14. September telefonisch oder per Mail informiert.

Teilnahmebedingungen unter

https://www.smartertogether.at/fotowettbewerb-2018/

Betreut wird das SIMmobil übrigens in bewährter Weise von den MitarbeiterInnen der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB* ost). Geöffnet ist es montags 12 bis 15 Uhr, mittwochs 15 bis 18 Uhr und am Freitag den 20. Juli 13 bis 16 Uhr. Bei Regenwetter und an Feiertagen bleibt es geschlossen. Mehr Infos unter https://www.smartertogether.at/ (Schluss) bs/da

