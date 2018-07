ÖVP - T E R M I N E

(KW 28 von 9. Juli 2018 bis 15. Juli 2018) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 09. Juli 2018

09:00 BM Dr. Margarete Schramböck und BM Univ.-Prof. Heinz Faßmann nehmen an der Eröffnung der Konferenz "The Future of Vocational Training in Europe" teil (Vienna Austria Center, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien)

12:30 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der Vorstellung des Präsidentschaftsprogramms anl. des Treffens der COSAC-Vorsitzenden teil (Hofburg, Großer Redoutensaal, 1010 Wien)

19:00 Keynote von BM Dr. Margarete Schramböck bei der "Österreichischen Gesellschaft für VÖLKERVERSTÄNDIGUNG" zum Thema "Neue Impulse für den Wirtschaftsstandort Österreich" (Festsaal der Raiffeisenbank Klosterneuburg, Rathausplatz 7, 3400 Klosterneuburg)

19:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "OÖVP Mediensommercocktail" teil (Pöstlingberg Schlössl, Am Pöstlingberg 14, 4043 Linz)

BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) d. Europäischen Parlaments teil (Brüssel)

Arbeitsbesuch von BK Sebastian Kurz (Irland / Großbritannien)

DIENSTAG, 10. Juli 2018

17:00 Hilfswerk-Präsident MEP Dr. Othmar Karas nimmt am "Sommerfest des Hilfswerks Niederösterreich" teil (Schloss Thalheim, Thalheim 22, 3141 Kapelln an der Perschling)

18:30 Wirtschaftsgespräch mit BM Hartwig Löger am "Weiß-Grünen Tisch" (Energie Steiermark, Leonhardgürtel 10, 8010 Graz)

BM Univ.-Prof. Heinz Faßmann stellt das Vorsitzprogramm Forschung im ITRE-Ausschuss des Europäischen Parlaments vor (Brüssel)

BM Mag. Gernot Blümel, MBA empfängt den Litauischen Vize-Außenminister Albinas Zananavičius (Bundeskanzleramt, 1010 Wien)

BM Dr. Margarete Schramböck präsentiert die EU-Vorsitzprioritäten im Ausschuss des Europäischen Parlaments (Brüssel, bis Mittwoch)

BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am Ausschuss für die Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) und am Ausschuss für Regionale Entwicklung (REGI) des Europäischen Parlaments teil (Brüssel)

Besuchstag von BM Hartwig Löger (Steiermark)

Arbeitsbesuch von BK Sebastian Kurz (Großbritannien)

MITTWOCH, 11. Juli 2018

14:00 Plenum des Bundesrates (Parlament, 1010 Wien)

BM Mag. Gernot Blümel, MBA präsentiert das Vorsitzprogramm im AFCO-Ausschuss und CULT-Ausschuss des Europäischen Parlaments (Brüssel)

BM Mag. Gernot Blümel, MBA bei Ausstellungseröffnungen der EU-Ratspräsidentschaft im Ratsgebäude, dem Europäischen Parlament und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss (Brüssel)

BM Univ.-Prof. Heinz Faßmann stellt das Vorsitzprogramm Bildung im CULT-Ausschuss des Europäischen Parlaments vor (Brüssel)

DONNERSTAG, 12. Juli 2018

09:00 Plenum des Bundesrates (Parlament, 1010 Wien)

09:30 Pressekonferenz mit Hilfswerk-Präsident MEP Dr. Othmar Karas zum Thema "24-Stunden-Betreuung" (Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien)

17:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA überreicht den Österreichischen Kunstpreis 2017, Bundeskanzleramt

19:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an den Seefestspielen Mörbisch teil (Seebühne Mörbisch/Seegelände, 7072 Mörbisch am See)

19:00 Generalsekretär Abg.z.NR Karl Nehammer, MSc und Präsidentin der Politischen Akademie Bettina Rausch bei der Präsentation des Buches "Offen für Neues" über das erste Jahr der neuen Volkspartei (Politische Akademie, Tivoligasse 73, 1120 Wien)

BM Dr. Josef Moser beim informellen Treffen der Justiz- und Innenminister (Innsbruck)

BM Hartwig Löger bei der Eurogruppe und beim ECOFIN (Brüssel)

FREITAG, 13. Juli 2018

16:00 MEP Dr. Othmar Karas nimmt am Sommerfest des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer teil

Besuchstag von Generalsekretär Abg.z.NR Karl Nehammer, MSc (Kärnten)

BM Dr. Josef Moser beim informellen Treffen der Justiz- und Innenminister (Innsbruck)

BM Hartwig Löger bei der Eurogruppe und beim ECOFIN (Brüssel)

SAMSTAG, 14. Juli 2018

10:00 BK Sebastian Kurz, BM Dr. Juliane Bogner-Strauß, LH Hermann Schützenhöfer und Generalsekretär Abg.z.NR Karl Nehammer, MSc bei der Sommertour "Bergauf, Österreich!" (Grazer Schöckl)

17:00 MEP Dr. Othmar Karas nimmt an einer Festveranstaltung mit WK-Präsident a.D. Christoph Leitl und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl teil (Europahaus, Schloss Forchtenstein, 8820 Neumarkt in der Steiermark)

SONNTAG, 15. Juli 2018

09:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Feuerwehr Jugendlager" teil (Taufkirchen an der Pram)



