Wien-Innere Stadt: Taschendiebe bestehlen Touristen

Wien (OTS) - Beamte der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) wurden am 5. Juli 2018 um 12.00 Uhr auf zwei mutmaßliche Täter aufmerksam, die sich im Bereich des Burgrings mehrfach verdächtig Touristengruppen näherten. Der Mann und die Frau (28 und 20 Jahre alt) konnten auf frischer Tat betreten werden, wie sie Bargeld und eine Geldbörse aus einem Rucksack stehlen wollten. Die Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen.

Empfehlungen der Kriminalprävention:

• Tragen Sie niemals viel Bargeld bei sich.

• Verteilen Sie Ihre Wertsachen auf mehrere Taschen.

• Bewahren Sie die Geldbörse in vorderen Hosen- oder Innentaschen auf.

• Tragen Sie Ihre Handtasche, Fotoapparat usw. an der Körpervorderseite. Seien Sie vorsichtig bei Handtaschen mit Magnetverschlüssen.

• Seien Sie im Gedränge besonders vorsichtig, besonders dann, wenn sich jemand dicht an Sie drängt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at