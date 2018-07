Produktrückruf „Freshona Gemüsemix, 1000G"

Salzburg (OTS) - Die belgische Unternehmensgruppe Greenyard N.V. informiert über einen Warenrückruf verschiedener Tiefkühl-Produkte.



Die belgische Unternehmensgruppe Greenyard N.V. ruft im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes aktuell das Produkt „Freshona Gemüsemix, 1000g“ unabhängig vom Mindesthaltbarkeitsdatum zurück.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das oben genannte Tiefkühl-Produkt mit Listeria monocytogenes verunreinigt ist. Listerien können Auslöser von Magen/Darmerkrankungen (Listeriose) und von grippeähnlichen Symptomen sein. Bei bestimmten Personengruppen (Schwangeren, kleineren Kindern, älteren Menschen und Immungeschwächten) können sehr ernste Krankheitsverläufe auftreten. Aufgrund dieses Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und die betroffenen Produkte nicht verzehren. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung von Lidl Österreich verursacht worden ist.

Das betroffene Produkt der belgischen Unternehmensgruppe Greenyard N.V. wurde unter anderem bei Lidl Österreich verkauft. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes hat Lidl Österreich sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das oben genannte Tiefkühl-Produkt der belgischen Unternehmensgruppe Greenyard N.V. betroffen. Andere bei Lidl Österreich verkaufte Tiefkühl-Produkte, insbesondere weitere Tiefkühl-Produkte der Marke Freshona anderer Hersteller sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Die belgische Unternehmensgruppe Greenyard N.V. entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Kundeninformation

Lidl Österreich bittet alle Kunden, bereits gekaufte Artikel in den Lidl-Filialen zurückzugeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Der Lidl-Österreich-Kundenservice steht unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 8:00 bis 17:00 Uhr ebenfalls zur Verfügung.

Strenges Qualitätsmanagement

Lidl Österreich stellt höchste Anforderungen an Güte, Frische und Sicherheit seiner Lebensmittel. Die Standards für die firmeninterne Qualitätssicherung sind ausgesprochen hoch, Lebensmittelsicherheit spielt im Gesamtkonzept eine tragende Rolle.

Was sind listeria monocytogenes?

Listerien sind die Erreger der Listeriose, einer seltenen, hauptsächlich durch Lebensmittel übertragbare Erkrankung. Listerien kommen in der Umwelt weit verbreitet vor, sowohl in Abwässern, der Erde und auf Pflanzen. Auch Lebensmittel tierischer Herkunft wie Rohmilch, Schmierkäse, Räucherfisch oder rohes Fleisch können während der Gewinnung (z. B. beim Melken oder Schlachten) oder der Herstellung verunreinigt werden. Auf Grund ihrer für Bakterien ungewöhnlichen Fähigkeit zu Wachstum auch bei niedrigen Temperaturen können sich Listerien sogar im Kühlschrank vermehren.

Wichtig zur Vermeidung von Listeriosen sind das Befolgen einer guten Herstellungs- und Hygienepraxis sowie wirksame Temperaturkontrollen entlang der gesamten Produktions-, Transport- und Lagerungskette von Lebensmitteln – auch zu Hause.

(Quelle: AGES bzw. EFSA)





