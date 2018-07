BM Hartinger-Klein: Beschluss der Arbeitszeitflexibilisierung ist Meilenstein für Österreich

Arbeitszeitflexibilisierung bringt Win-Win-Situation für beide Seiten – Bessere Work-Life-Balance für Arbeitnehmer sowie flexiblere Gestaltungsmöglichkeit für Arbeitgeber

Wien (OTS) - „Ich freue mich sehr, dass heute die Arbeitszeitflexibilisierung im Nationalrat beschlossen werden konnte. Damit wurde ein Meilenstein für ein modernes und leistungsfähiges Österreich gelegt. Die neuen Arbeitszeitregelungen, die den Anforderungen einer modernen und leistungsfähigen Wirtschaft und Gesellschaft entsprechen, sind nicht nur für die wirtschaftliche Lage der Unternehmen wichtig, sie sichern auch Arbeitsplätze. Darüber hinaus ermöglicht mehr Flexibilität eine individuellere Gestaltung des eigenen Lebens. Mit der Arbeitszeitflexibilisierung schaffen wir also eine Win-Win-Situation für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Wirtschaftstreibende in Österreich“, erklärte Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz Mag. Beate Hartinger-Klein anlässlich des heutigen Beschlusses zur Arbeitszeitflexibilisierung im Nationalrat. Mit 1. September 2018 tritt das neue Gesetz zur Arbeitszeitflexibilisierung in Kraft.

Neue Regelung garantiert Freiwilligkeit und bringt mehr Sicherheit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Durch den eingebrachte Abänderungsantrag wurde nun auch die Freiwilligkeit garantiert und sichergestellt, dass Arbeitnehmer nicht gegen ihren Willen zu mehr als zehn Stunden Arbeit pro Tag oder 50 Stunden pro Woche herangezogen werden können. Die neue Arbeitszeitregelung stellt aber auch einen stärkeren Kündigungsschutz dar.

