Einsiedler-Bad ist eröffnet: Eintritt für alle Kinder gratis!

Große Freude bei SPÖ Margareten über rasche Umsetzung des Kinderfreibad- Projekts

Wien (OTS/SPW-K) - Am 5.7. wurde das neu gestaltete Einsiedler-Bad eröffnet. Das vormalige Tröpferlbad ist mit dem Umbau um drei Kinderbecken in der Erdgeschosszone erweitert. Das Besondere am Projekt: Für alle Kinder ist der Eintritt kostenlos. Die Umgestaltung wird komplett aus den Mitteln des Bezirks bezahlt. Besonders erfreulich ist auch der kurze Zeitraum innerhalb dessen die Realisierung erfolgte.



„Im fünften Bezirk leben viele Familien, deren Einkommen nicht ausreicht, um teure Strandurlaube zu machen oder ihren Kindern täglich den Eintritt in Bäder zu finanzieren. Mit dem Kinderfreibad am Einsiedlerplatz haben wir eine Freizeiteinrichtung geschaffen, die für alle Kinder kostenlos zugänglich ist. Außerdem wertet das Projekt den Einsiedlerpark, eines der Naherholungszonen Margaretens, weiter auf“, erklärt die Vorsitzende der SPÖ-Margareten, Gemeinderätin Sandra Frauenberger.



Das Projekt Kinderfreibad war im Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlkampf 2015 eines jener Projekte, den die SPÖ Margareten als konkretes Zielvorhaben formuliert hatte. „Es freut mich besonders, dass wir das Projekt tatsächlich in Rekordzeit umsetzen konnten“, so Frauenberger. Und weiter:„Es ist schließlich die Aufgabe der Politik, für sozialen Ausgleich zu sorgen und die Chancen und Möglichkeiten jener zu verbessern, die nicht auf die Butterseite gefallen sind. Das gilt besonders auch für Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Sich erholen zu können darf keine Frage des Einkommens sein.“



Dieser soziale Aspekt und der Vorrang für die kleinsten BezirksbewohnerInnen zeigt sich auch in den Zutrittsregeln: Erwachsene Begleitpersonen zahlen für den Eintritt lediglich 3,20 Euro, Jugendliche über 15 und Erwachsene ohne Kind dürfen nicht hinein. In Zukunft werden die Kosten für den laufenden Betrieb weitestgehend vom Bezirk getragen, lediglich das Personal wird direkt von der Stadt bezahlt.



„Mit der Errichtung eines neuen Familienbades im Einsiedlerpark schaffen wir wichtige Infrastruktur für Familien im innerstädtischen Raum. Mit diesem Projekt trage ich auch der Tatsache Rechnung, dass immer mehr Familien in Margareten ihr Zuhause haben“, freut sich Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery.



